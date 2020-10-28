運安會突襲說明斷軌⋯媒體問國際有無類似案？主委竟稱「不清楚」

▲運安會臨時針對台鐵斷軌事件召開記者會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今早發生新市=永康間東正線鋼軌斷裂案。鐵道學會指出，長焊鋼軌會有裂痕是正常的，不過國內高鐵、捷運或國際上如日本新幹線等，都配有多台巡軌車檢測，相比台鐵只有一列巡軌車，只能依靠人力檢測，有效率許多。運安會則表示，去年成立以來人力都在處理普悠瑪案，因此不清楚國際情形。

今(28)日上午3709次區間車司機員於07:31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，臺鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車，經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端。

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▲台鐵鋼軌出現斷裂。（圖／記者李宜秦攝）

國家運輸安全委員會今日下午臨時召開記者會，面對媒體詢問國際上「鋼軌斷裂」的事件大約有幾件，運安會主委楊宏智竟表示「不清楚」，他表示，運安會自去年成立後，幾乎所有人力都忙著處理普悠瑪事故調查案，至於國際上鋼軌斷裂等事件則「沒有太多關注」。

楊宏智稱，由於國際上有航空、水路等單位，因此我國可與國際接軌，國際上發生任何事件都可接收最新資訊，並提供給民航局、航空公司等參考，不必等到事故發生就能檢修，然而鐵道、公路卻沒有相關組織。

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵斷軌。（圖／交通部提供）

鐵道學會解釋，長焊鋼軌有裂痕是很正常的現象，捷運、高鐵的軌道也都會有類似情形，加上軌道焊接完畢就看不到焊接點在哪，因此鋼軌壽命到期就需更換。

鐵道學會指出，一般軌道公司都會設置機器與分配人力巡檢軌道，如高鐵、捷運、日本新幹線等，都會有檢測車、巡軌車等巡視。軌道若有裂痕很難以目視看出，必須透過敲擊，然而台鐵只有一台巡軌車，負責巡檢的道班人力又不足，不可能連續敲級檢測，只靠人力來查相對沒有效率。

鐵道學會以日本新幹線為例，日本設有專用檢測車，光是高速檢測車就有2列，中低速檢測車則是各區都會配置固定數量，相互搭配檢查，我國高鐵、捷運也都不只一台，檢查上都較台鐵有制度與規模。

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