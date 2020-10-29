台鐵人力、技術都斷層！半數都「新進員工」　年資3年就要帶新人

▲台鐵產業工會提出2訴求。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵近日頻傳鋼軌斷裂事件，台鐵產業工會今日召開記者會提出2大訴求，台鐵應針對料物系統需要全面檢討，且人力斷層也不可忽視。工會指出，台鐵人力斷層嚴重，新進員工佔人力55％，甚至有年資僅3年者就得帶新人，然而有些狀況5年遇不到一次，導致技術出現斷層。

台鐵日前被爆出519斷軌事件，鋼軌斷裂長達44公分，相關同仁卻置之不理，放任2列車高速通過，相當危險，引發交通部長林佳龍震怒，運安會也已介入調查。而28日永康又出現19公分斷軌，所幸此次有按照SOP處理，立即封鎖路線夜間撤換鋼軌，沒有危險疑慮。

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台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，519斷軌事件尚在調查階段，卻在調查結果出來前就傳出懲處風聲，她表示，如果有懲處作為，應該要在調查結果出來之後，再秉公處理。

▲台鐵產業工會指出，台鐵有嚴重人力、技術斷層。（圖／記者李宜秦攝）

產工表示，台鐵高層及安全部門不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，物料系統不是只有機務有，應該同時進行運工機電各部門的全面檢討，高層要學會教訓，勿繼續加深民眾對臺鐵的不信任。

產業工會代表徐仲能指出，台鐵人力斷層嚴重，技術傳承出現大問題，工務處近三年新增了近500名人員，但多數皆為月薪26k的營運人員，據台鐵資料顯示，108年統計的員工比例，人力呈現M型化，服務資歷10到20年的中階人力極少，僅占14％，而新進員工未滿10年的已經超過半數佔55％。

▲▼台鐵出現技術斷層。（圖／台鐵產業工會提供）

徐仲能表示，有些工作或事件可能5年還不見得會碰到一次，依照現行的師徒制訓練方式，導致年資僅2、3年的同仁就要帶新進員工，然而鐵路經驗累積及培訓至少需要3年。

徐仲能指出，人力斷層情形造成的技術傳承問題，不僅讓第一線的員工面對極大的安全壓力，今年八月起台鐵局班表的變動，讓員工身無乏術，更無法從工作現場抽身受訓累積學習經驗，造成惡性循環。