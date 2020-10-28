斷軌19cm...又是「司機員發現」！台鐵吐實　5年斷13次：無法避免

▲台鐵台南新市=永康段出現19公分的斷軌。（圖／台鐵局提供）

記者許凱彰／台北報導

台鐵成功站斷軌44cm風波還在延燒，28日上午7點31分在台南新市=永康間鋼軌又見裂縫，台鐵緊急封鎖該段，導致前後延誤將近2小時30分鐘。對此，台鐵局表示，在軌道鋁熱劑焊接處有19公分的鋼軌破端，在10點01分緊急使用短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定做緊急處置，恢復通車，並在晚間進行後續作業。

台鐵局說到，3709次區間車司機員在上午7點31分通報台南新市=永康東正線疑似鋼軌斷裂，經通報後立即封鎖該路段東正線，改以西正線單向雙向行車，經工務單位量測確有19cm鋼軌破端，於10點01分完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定的緊急處置，並恢復雙向通車，待晚間結束營運後，再封鎖路段進行鋼軌抽換的作業。

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「又是司機員發現裂縫」！台鐵局對此解釋，鋼軌並非「慢慢斷裂」，金屬是受到突然的撞擊所產生的斷裂，因為聲音過大讓司機員注意後，才隨即通報，進行標準流程的處置，目前先緊急使用魚尾鈑固定，稍晚再做換軌處理。

▲台鐵表示，出現裂縫不可能百分之百預防。（圖／台鐵局提供）

台鐵局直言，裂縫常常是「突然出現」，事前探測只能降低頻率，不可能百分之百預防。台鐵局還說，近5年有13次的斷軌紀錄，跟國外比沒有比較高，依現在的檢查頻率來說，是足夠的，未來有能力希望能有效提升，在硬體設備上會採購更先進的儀器，來有效降低斷軌的頻率。

對此，運安會主委楊宏智指出，今天（28日）事件對台鐵而言僅是「行車異常」，依規定不必向運安會通報，不過台鐵認為有安全疑慮，因此向運安會反應關，不用像以前一樣自我判斷，但「運安會不是為了調查而調查」，此案不一定會成案，主要希望藉由通報機制，及早發現問題。