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快訊／台鐵今早新市至永康又斷軌19cm　運安會15:30緊急出面說明

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▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍上午證實台鐵又發生斷軌19公分事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵今（28）日又發生斷軌事件，今早受新市=永康間路線異常影響，台鐵07:31起新市站至永康站上下行列車延誤。交通部長林佳龍上午證實此事，先封鎖該路段緊急處置後，今晚再抽換鋼軌。運安會稍早也緊急發布通知，15:30將召開10月28日新市=永康間東正線鋼軌斷裂事故說明。

台鐵局表示，受新市=永康間路線異常影響，自07:31起新市站至永康站各次南下／北上列車有延誤情形，受影響車站包括新市、永康，預計10:30回復。6據了解，行車異常原因疑似是因連接鋼軌間的魚尾鈑脫落，出現斷軌情形。

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台鐵局工務處表示，即使巡軌也沒辦法完全避免鋼軌出現裂縫或斷軌，因為列車行駛軌道上，就有可能造成軌道有斷裂，因此必須加強巡檢更換斷裂處。

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，3709次區間車司機員於07:31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車。

經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於10:01完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，全線恢復雙向正常行車。

待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。臺鐵局已針對本案進行專案調查檢討，將於確認細節及釐清原因後，儘速對外說明。

▲▼區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,EMU600,支線列車,台鐵捷運化,沙崙線。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵近日頻頻出現斷軌事件。（圖／記者李毓康攝）

針對台鐵斷軌事件，林佳龍今早表示，每個執勤的人都有通報責任，有些涉及到鋼軌焊接，這個問題也正在處理，已經要求台鐵處理到現在的情況對社會說明，後續會持續向社會說明。

林佳龍表示，台鐵已經按照標準作業程序進行，先封鎖路段，今天夜間會進行抽換鋼軌作業。他指出，初步測量斷軌長度約19公分，目前已封鎖東正線，預計今晚就可依規定抽換鋼軌。他表示，該路段已於10:01恢復通行。

林佳龍表示，今日斷軌事件，7:31司機員發現不對勁通報，台鐵就展開緊急應變處置，剛剛10:01初步已經固定，路線恢復正常通車，晚上會按照SOP進行鋼軌抽換作業。他強調，519斷軌是通報後，晚上沒有按照SOP抽換鋼軌，但今天會依照SOP進行。

林佳龍表示，過去5年13次斷軌，成功段沒有按照SOP處理，主要是上次現場判斷是有裂痕，當天夜間沒有抽換，若有早點抽換，就不會有5/19事件。

交通部表示，這次又是司機員發現，台鐵應速查明巡軌養護單位的巡檢紀錄，釐清責任。另外，519斷軌事件後曾做全國清查，台鐵應查明該段當時是否落實巡檢，以及對其他路段加速補強。

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