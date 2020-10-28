台鐵今斷軌19CM！運安會卻稱「僅是行車異常事件」：尚未成案

▲運安會臨時針對台鐵斷軌事件召開記者會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今早發生新市=永康間東正線鋼軌斷裂案，國家運輸安全委員會下午臨時召開記者會，運安會主委楊宏智表示，該案並未成案，召開記者會「不是運安會本意」，他表示，此事件依台鐵規定而言僅是「行車異常事件」，是否調查仍須判斷。

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▲台鐵鋼軌出現斷裂。（圖／記者李宜秦攝）

今(28)日上午3709次區間車司機員於07:31報通新市=永康間東正線目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，臺鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車。

經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端，現場依標準作業程序，於10:01完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

運安會今日下午2點臨時通報媒體，將於下午3點半針對今日斷軌事件召開記者會，楊宏智到場首先詢問「為何媒體動作那麼快？臨時開記者會還人山人海？」他笑稱，開記者會並非他本意，而是被許多媒體打電話詢問，運安會只好公開說明。

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

楊宏智表示，今日永康站斷軌事件「沒有成案」，運安會有派員至現場，將必要資料帶回實驗室檢查，是否有調查必要，「目前正在判斷有無調查必要」，他表示，調查是有條件，但通報範圍會比調查更廣。

楊宏智指出，今天事件對台鐵而言僅是「行車異常」，依規定不必向運安會通報，不過台鐵認為有安全疑慮，因此向運安會反應共同把關，不用像以前一樣自我判斷，但「運安會不是為了調查而調查」，此案不一定會成案，主要希望藉由通報機制，及早發現問題。

楊宏智表示，針對519斷軌事件，行政院上周已召集各單位召開「台鐵軌道安全問題檢討會」，交通部長林佳龍在場也直言會「誠實面對」，將針對台鐵備料來源、軌道斷裂原因、焊接問題等進行了解，釐清是否有疑慮，如備料有混料、批號不完整等。該事件將於11/6送交委員會討論後公布。

楊宏智表示，今日永康斷軌事件與519的斷軌事件相比，有很大差距，鋼軌斷裂公分數分別為19公分、44公分，今日事件對運安會而言「沒有太大關切性」，因兩大案子發生原因相關性大，因此兩案可能會合併處理。

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