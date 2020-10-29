太扯了！台南狼師囂張20年涉32件性侵只判1案　法院：不告不理

▲台南張姓狼師被控性侵等32件，法院只判1件，台南地院說明本案判刑之原則。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對媒體報導，台南張姓國小教師被控近20年涉性侵、性騷案，台南市議員表示：「案件多達32件，目前只有1件被判有罪，太扯了」部分，台南地院29日下午說明係依不告不理原則等辦理。

台南地院行政庭長林福來指出，台南市議員指稱某張姓教師被控對女學生性侵之事，2019年初因市議員質詢教育局長才被揭露，當時統計張姓教師涉性侵、性騷案32件，其中受害學生人數31人」，惟台南地院審理該案，該案檢察官僅就其中10名受害學生被性侵害部分提起公訴，法院基於不告不理原則，不得就未經起訴之犯罪審判，亦即若尚有其他受害學生，而未經起訴，法院亦無權加以審判。

台南地院審理本案，本件檢察官起訴書僅就被告所涉對「10名被害女學生」，遭被告以撫摸下體及親吻臉頰、嘴巴的方式進行強制猥褻，提起公訴；惟經法院合議庭審理後，認僅其中1名學生遭被告性侵害10次部分成罪，其餘9名學生被性侵害部分，因證據不足而為無罪之諭知。這些審理結果，乃合議庭依卷內事證，本於法律確信所為之認定，事屬合議庭認事用法之審理結果，基於審判獨立，應予尊重。被害人如有不服，得循法定程序請求檢察官上訴。

法院判決認張姓被告對其中1名學生成立10次性侵害行為，判處被告10次加重強制猥褻罪，每罪各處有期徒刑3年8月，並定應執行刑為有期徒刑4年10月。依刑法第51條第5款之規定，「定應執行刑」之宣告，係採限制加重原則，以宣告各刑中之最長期為下限，各刑合併之刑期為上限，但最長不得逾30年，並應考量各罪之犯罪時間、犯罪之同質性以及定應執行刑之限制加重原則，兼顧刑罰衡平之要求及矯正受刑人之目的，本判決就本案所為「定應執行刑」之宣告，尚與應執行刑之宣告原則並無違誤。

・完全不用擔心肌膚長痘