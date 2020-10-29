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又是瘋狗浪！台南安平3釣客突遇打落海險溺水　海巡火速救援

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▲台南安平商港南防波堤公告開放海釣區域，有釣客不慎落海，海巡隊立即派遣巡防艇前往救援，將3名落海民眾全數救起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平商港南防波堤公告開放海釣區域，有釣客不慎落海，海巡隊立即派遣巡防艇前往救援，將3名落海民眾全數救起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導

台南海巡隊接29日上午獲民眾報案，在安平商港南防波堤公告開放海釣區域，有釣客不慎落海，海巡隊立即派遣巡防艇前往救援，並於7時20分將3名落海民眾全數救起，僅受輕微擦傷，自行返家。

▲台南安平商港南防波堤公告開放海釣區域，有釣客不慎落海，海巡隊立即派遣巡防艇前往救援，將3名落海民眾全數救起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南海巡隊獲報後立即派遣10025艇及2013艇緊急出勤前往，於上午7時15分於安平商港南防波堤港內陸續發現3名落海民眾，立刻拋送救生圈將民眾接駁至艇上。落海民眾表示，於防波堤釣魚時，海浪突然自外海湧上，導致閃避不及落海，經海巡人員檢視意識皆清楚，其中1名洪姓民眾右手、右腳有輕微擦傷，於上午7時27分載返隊部碼頭，由高雄港務警察總隊安平港中隊及消防中隊救護人員協助包紮，3位民眾均表示身體無大礙將自行返家，並對於海巡人員火速救援表示非常感謝。

▲台南安平商港南防波堤公告開放海釣區域，有釣客不慎落海，海巡隊立即派遣巡防艇前往救援，將3名落海民眾全數救起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南海巡隊指出，近期受到鋒面影響，海象瞬息萬變，呼籲民眾應於合法垂釣區釣魚，並確實穿戴防滑鞋、救生衣等安全裝備，隨時注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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