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台南交通違規開單量大　陳碧玉要求委外辦理員警回歸專業

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▲台南市議員陳碧玉認為以1名警力7萬多薪水，用來處理違規單不符經濟效益，她建議委外，讓警力回歸專業工作。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳碧玉認為以1名警力7萬多薪水，用來處理違規單不符經濟效益，她建議委外，讓警力回歸專業工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市1個月平均有7萬多件交通違規告發案件，皆由員警自行處理後續資料業務，1人1天可辦理60件，台南市議員陳碧玉認為以1名警力7萬多薪水，不符經濟效益，她建議參考其他縣市委外，讓警力回歸專業工作，除可增加警力，也能減輕費用及員警負擔。

台南市長黃偉哲同意先做處理公務機密效益評估，在不涉及個資與保密下，可參考其他縣市作法，讓警力做專業。

陳碧玉議員表示，台南市最近3個月的交通違規告發件數，7月檢舉案有28015件、逕舉33301件、攔停14855件，總計76171件。8月檢舉案28175件、逕舉27672件、攔停13806件，總計69653件。9月檢舉案27955件、逕舉26583件、攔停25962件，總計80500件。她問警察局長詹永茂以年平均為計，平均1年多少件交通違規案件呢？詹永茂說，每個月平均為7萬多件。

陳碧玉議員說，一位警員的薪水每個月約有7萬多，她問詹永茂，1位員警1天上班8個小時可處理幾件呢？詹永茂說，包含受理、截圖、告發、審核及回覆程序，可處理60件。陳碧玉議員認為這不符合經濟效益，尤其當前警力並不充足，應該仿效有些縣市已將此業務委外，讓警力回歸專業工作。她表示，台北市攔停委外每件不含郵資約7-8元，檢舉費用不含郵資每件15-16元。新北市攔停各分局自行辦理，逕舉每件委外11-12元。桃園市攔停每件7-8元、逕舉每件15-16人，皆不含郵資。

陳碧玉議員指出，以員警薪資來計算，若委外，在攔停方面可雇用3人，逕舉方面可雇用2人。她質疑台南市何以不委外，要自辦呢？警察局長詹永茂說，處理交通違規告發業務，台南市自辦一年約為1千萬元、其他縣市為一千萬元以上，委外的台北市為2700萬元。

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