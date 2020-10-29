阿帕契黑鷹直升機降新竹高鐵旁　熱掛彈加油戰訓...民眾狂拍過癮

記者陳凱力／新竹報導

國軍第4季「戰備週」操演至30日止、一連5天4夜在全台各作戰區舉行，陸軍航特601旅也在29日派出一架AH-64E阿帕契攻擊直升機、一架UH-60M黑鷹直升機，降落在新竹高鐵站旁的空氣品質淨化區，實施熱加油、熱掛彈等戰時補給演練。



▲29日上午在竹北高鐵旁進行一場熱加油、熱掛彈演練。（圖／記者陳凱力攝，下同）



預計上午10點在新竹高鐵旁的空氣品質專區展開的軍事演練，還不到8點就出現不少攝影迷在現場守候，上午9點40分，一架UH-60M黑鷹直升機與一架AH-64E阿帕契陸續出現在空氣品質淨化區上空出現，兩台戰機先在上空盤旋繞行2回後，確認地形和氣流方向等，第3次順利降落在高鐵站旁的空氣品質淨化區。

兩台來勢洶洶的戰機進場後降落在高樓林立的竹北都市叢林中，一旁民眾也難得近距離感受螺旋槳製造的風壓，都忍不住拿起手機、相機狂拍，大呼過癮。整著演練過程約持續30分鐘，從盤旋、降落、並在「發動、未熄火」的狀態下，進行阿帕契掛導彈、黑鷹補熱油等一連串的演練。

▲現場將近有200名軍事迷到場觀看。



據了解，國軍每一季會選擇一個月從事「戰備任務訓練」，當月的最後一週是實兵週。按作業程序，先進行現地偵查、兵棋推演、現地戰術，最後進入實兵操演。此外，國軍各單位也將實施機動裝載、隱蔽作為、戰力防護、反擊接敵運動、彈藥再整補、夜間機動、野炊、運用民間設施膳食補給等課目。

▲▼（圖／記者陳凱力翻攝）

綠茶香優雅迷人秋冬乾燥必備「雅頓綠茶沐湯蜜滴舒體霜」

►女子7年前遭撿屍性侵成懸案 惡狼因「一口唾液」栽了



►考上東京女醫大的「國寶級學霸」 104歲養生秘訣：養命酒與奶油糖



►「派出所幻想用餐」google刷出4.7星好評 傳說「溫柔正妹女警」出現了