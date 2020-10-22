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考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲養生秘訣：養命酒與奶油糖

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▲考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲醫師奶奶分享3大養生秘訣。（圖／新竹市政府提供）
▲104歲的國寶級「醫師奶奶」李佳音。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹有一名104歲的「國寶醫師奶奶」，也是全台最年長的退休女醫師李佳音，畢業於日治時期新竹女中，考上東京女子醫大，是全台唯三錄取之一的「學霸」，58歲在台灣退休後又赴北海道行醫，97歲才回國。她行醫70年拯救無數生命，還曾於臨盆之際先去「接生」性命垂危產婦才產下女兒，是引領時代的新女性典範。李佳音奶奶也分享她的養生秘訣：「除了每日一杯養命酒與奶油咖啡糖，就是對社會的滿腔熱情」。

▲考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲醫師奶奶分享3大養生秘訣。（圖／新竹市政府提供）

▲▼李佳音奶奶行醫台日兩地70年，即使在臨盆前也不忘先救人。

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▲考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲醫師奶奶分享3大養生秘訣。（圖／新竹市政府提供）

李佳音奶奶活過一世紀，一生傳奇故事是日治時代的「台灣奇女子」，她出生於1916年，新竹女中畢業後考上東京女子醫大，取得醫師資格，即使家道中落仍勉力完成學業，返台後執業，主動替經濟弱勢民眾免費醫療，每天工作時間超過 10 小時，最多曾經一日看診300人。

她回台後先於台南行醫，後回到老家新竹南寮開設診所，但服務於黑蝙蝠中隊的飛官丈夫，在一次任務中因飛機被擊落而殉職，她後獨立扶養四位子女，一面行醫一面養家。

▲考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲醫師奶奶分享3大養生秘訣。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長拜訪李佳音奶奶，發生不少趣事。

長子羅明德說，當年南寮生活落後，病人往往已病入膏肓才來投醫，增添醫治難度，媽媽也總是跋山涉水，耗費1、2小時越過田野溪流才赴診，還曾在南寮港邊發現船上水手感染霍亂，立即通報當局隔離船隻，為新竹擋下一場疫災。

行醫生涯中，讓李奶奶終身難忘的，是當年懷著第六胎，羊水已破的當下她仍在看診，來了一位老農，因太太難產生命垂危求醫，她為救人，先注射嗎啡暫緩生產陣痛，出診確保母子均安後，她還先把診所內病患看完，才自打催生針產下女兒，傳為佳話。

羅明德還說，媽媽因為行醫日本數十年，97歲才榮譽退休，還被日本政府邀請歸化日本籍，他說，但媽媽當時堅持「我的故鄉在台灣，父母在台灣，我是台灣人，絕不歸化日本。」是當年時代新女性的典範。

適逢25日重陽節，新竹市長林智堅再度拜訪李佳音醫師奶奶，致贈敬老狀與禮金禮品，並與奶奶話家常，李佳音奶奶雖然耳朵已不太靈光，但精神非常好，收下市長贈送的敬老禮品後還問，「接下來還要做什麼？」讓全場笑開懷。

家人說，奶奶身體硬朗，仍會到鄰近公園走走，每天必備的「養生雙寶」就是「養命酒」與「咖啡奶油糖」。李佳音奶奶的家人說，身為老新竹人的李佳音最熟悉母校新竹女中，以及城隍廟、新竹車站等，李佳音奶奶也與新竹公園同樣都是1916年生的，長子羅明德說，除了新竹公園，小時候媽媽經常帶他們去新竹市立動物園，在那裏也有著許多李佳音奶奶的回憶。

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