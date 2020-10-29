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朱冠甍婚禮因新冠肺炎延期　年初曾PO文悼沈一鳴「天佑空軍」

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記者陳以昇／新北報導

空軍一架F-5E戰機29日上午7時許，疑發動機故障墜海，29歲飛官朱冠甍緊急跳機逃生，卻因降落傘繩索纏身，不幸溺斃；原本要與長跑11年的愛妻及滿週歲女兒，在2020年4月舉辦婚禮，因新冠肺炎疫情影響，延期2021年5月，卻發生這起意外，讓朱冠甍與妻女天人永隔，無法參加自己的婚禮。

▲▼飛官朱冠甍抱女兒拍婚紗照，一家三口幸福合照，因新冠肺炎延期舉辦婚禮，在臉書哀悼黑鷹直升機墜機，沈一鳴等8人殉職 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

▲飛官朱冠甍抱女兒拍婚紗照 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

▼飛官朱冠甍一家三口幸福合照 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

▲▼飛官朱冠甍抱女兒拍婚紗照，一家三口幸福合照，因新冠肺炎延期舉辦婚禮，在臉書哀悼黑鷹直升機墜機，沈一鳴等8人殉職 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

據了解，朱冠甍與陳姓妻子交往11年，2019年9月先產下一女，原本預定在2020年4月補辦婚禮，連婚紗照都拍好，可愛的女兒也跟著入鏡，一家三口幸福合影，但因新冠肺炎疫情影響，在臉書貼文婚禮延期至2021年5月舉辦，卻因這起墜機意外，讓朱冠甍與妻女天人永隔，無法參加自己的婚禮。

▼飛官朱冠甍因新冠肺炎延期舉辦婚禮。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

▲▼飛官朱冠甍抱女兒拍婚紗照，一家三口幸福合照，因新冠肺炎延期舉辦婚禮，在臉書哀悼黑鷹直升機墜機，沈一鳴等8人殉職 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

2020年初，前參謀總長沈一鳴搭乘空軍UH-60M黑鷹直升機，在新北市坪林、宜蘭交界處墜機，造成8人不幸身亡，朱冠甍還在臉書貼文哀悼「中華民國空軍最慘重的損失，國軍最漫長最黑暗的夜晚...天妒英才...向您們和眷屬行最敬禮，RIP...但願大家都能飛行平安，天佑空軍」，沒想到不到一年，朱冠甍因飛機發動機故障墜海溺斃。

腦公！你不可以賴帳喔

▼飛官朱冠甍在臉書哀悼黑鷹直升機墜機，沈一鳴等8人殉職 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

▲▼飛官朱冠甍抱女兒拍婚紗照，一家三口幸福合照，因新冠肺炎延期舉辦婚禮，在臉書哀悼黑鷹直升機墜機，沈一鳴等8人殉職 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

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