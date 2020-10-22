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「派出所幻想用餐」google刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了

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▲網友「派出所幻想用餐」刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲網友在google評論留言，竹北派出所有溫柔正妹女警。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹北派出所近幾個月被網友狂刷google評論，包含「拘留室很舒服」、「上菜速度快，披薩起司很多」、「臭豆腐炸的很酥，泡菜加量不加價」、「豬排飯鹹而不膩，酥中帶脆，堪稱極品」等天馬行空的留言，也意外成為網友打卡地點，其中多位網友推薦所內有「溫柔正妹女警」，面對莫名其妙的4.7顆星好評也讓員警們「受寵若驚」。

竹北派出所過去曾因google評論「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」一度成為打卡聖地，近日竹北派出所在google評論中搖身一變又變成「美食餐廳」，不論豬排飯、A5和牛、帝王蟹還是庶民小吃臭豆腐、貢丸湯或是蛋炒飯都被網友「幻想用餐」。

▲網友「派出所幻想用餐」刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了 。（圖／翻攝google）

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▲▼除了美食與用餐環境，網友也幻想受到溫柔正美女警服務。（圖／翻攝google）

▲網友「派出所幻想用餐」刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了 。（圖／翻攝google）

▲網友「派出所幻想用餐」刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了 。（圖／翻攝google）

除了「餐點美味」、「冷氣強」、「服務好」外，網友還推薦竹北派出所的溫柔正妹女警，「聽說豬排飯很好吃，沒有事先預約吃不到，值班女警超正！」、「女警服務很貼心，餐點也很好吃，竹北過夜的首選，下次還會再來光顧」。

▲網友「派出所幻想用餐」刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹北所員警意外在google評論中爆紅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲網友「派出所幻想用餐」刷出4.7星好評　傳說「溫柔正妹女警」出現了 。（圖／記者陳凱力翻攝）

對於網友「幻想用餐」給出平均4.7顆星的超高分數，竹北派出所也公開感謝網友，所長楊程鈞在臉書社團回覆，「感謝各位熱情的支持與指教，每一位民眾的聲音都是我們進步的動力。本所近年來積極申請經費維護廳舍，及有賴於本所堅強的志工，使洽公民眾賓至如歸，每位到本所洽公的民眾，我們都會盡最大努力協助及服務。」

竹北所黃姓女警也表示，從警兩年，雖然上班時間長、日夜顛倒、看見了很多人情冷暖，但是能盡自己的一份力幫助社會上真正有需要的人，正是我們的職責所在，我為這份工作感到驕傲。

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