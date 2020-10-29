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陸對台美強硬！　他曝「北京最不能接受的狀況」：必須出手遏止

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▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平出席中國建國71年紀念典禮。（圖／路透）

文／中評社

大陸領導人習近平及政協主席汪洋，日前分別在抗美援朝70周年紀念與台灣光復75周年紀念活動中，發表措辭強硬的對美、台言論。東海大學政治學系教授潘兆民向中評社分析表示，陸方除了是警告美國勿干涉中國內政，另外則是要打消台灣執政當局持續傾美的念頭。

潘兆民觀察到，可以發現陸方從領導人以下，包括政協主席、外交部、國防部、國台辦等發言系統，所有對美、台關係的談話措辭都越趨強勢，代表北京亟欲排除掉兩岸之間的美國外力，將台灣拉向大陸一方，過去北京在拉攏兩岸關係，還可以期待中國國民黨，但近期國民黨路線變化，北京期待值降低，只好自己出手，而透過加壓力道，則是當前較為顯著的手段。

潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。

分析陸方對台、美言詞趨於強硬，潘兆民表示，最主要的原因在於，兩岸關係的美國外力影響日益嚴重，且到了兩岸近乎脫離的狀態，這對北京而言是絕對不能接受的情況，尤其民進黨蔡政府近期頻頻與美唱和，接受美國軍售、自詡為印太戰略的一員，兩岸漸行漸遠，陸方必須適時出手遏止，一方面警告美國停止介入中國內政，另一方面施壓蔡政府，打消挾洋促獨的念頭。

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

潘兆民說，所以大陸今年才特別盛大舉辦抗美援朝紀念活動，並且將主軸聚焦在“抗美援朝偉大的勝利成果”，過去北京在紀念抗美援朝的重點，通常是放在中朝情誼，凸顯雙方關係，但這次則是“項莊舞劍，意在沛公”，透過紀念活動，劍指美國，向美國展現不怯戰的決心，告誡美國勿干涉兩岸事務。

針對台灣的方面，則是藉由慶祝台灣光復，彰顯出台灣與大陸的不可分割性，潘兆民表示，同時以強勢的話語提醒台灣不要有分裂國土的意圖，因為台灣在蔡政府執政之下，近年全力配合美國，甚至台灣內部也開始出現有美國當靠山，“台獨”有機會的氛圍，更有許多人不認為北京會以武力解決台灣問題。因此大陸必須透過激烈的談話，當頭棒喝，以免兩岸漸行漸遠。

從陸方態度轉趨強勢的情況也可觀察出，北京在拉攏兩岸關係的策略，逐漸不再依靠台灣的主要政黨，潘兆民表示，蔡英文第一任還有提到九二會談的歷史事實，兩岸還有協商的可能性，但越往後面，民進黨與大陸脫鉤的傾向越發明顯，現在則是全力與美唱和，看不見有意維持兩岸關係。

國民黨方面，本來有望發揮修補兩岸關係的功能，但近期的政治路線丕變，也逐漸喪失兩岸溝通優勢。大陸在面對如此窘境，而兩岸更趨疏離的情況下，只能以自己的方式來設法維繫兩岸連結。

▼潘兆民。（圖／中評社）

潘兆民。（圖／中評社）

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