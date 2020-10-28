國民黨推特P圖蔡英文惹議　李正皓：國民黨是經驗不足的娃娃兵

▲國民黨在推特批評蔡英文。（圖／翻攝自Twitter／中國國民黨KMT）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨官方推特「中國國民黨KMT」27日上傳一張把總統蔡英文的臉，合成在中國前國家主席毛澤東身上的圖片，名嘴李正皓28日表示，國民黨開始經營推特是好事，但政治攻防不是辦家家酒，民進黨比大多數藍營的人更會打，一邊是特種部隊、另一邊是戰鬥經驗不足的娃娃兵。

由於近日中天換照事件，國民黨多次批評蔡政府介入國家通訊傳播委員會（NCC）。在27日下午，國民黨在官方推特上傳一張把蔡英文的臉，合成在毛澤東身上的綠色圖片，並用英文寫道，「人民值得一個無黨派、獨立與專業的NCC，我們站在言論自由的一方，蔡英文妳站在哪邊？」

不過，此推文發出後，除了引發國內抨擊外，連《彭博》、《華爾街日報》記者也點名批評。

對此，李正皓28日下午在臉書表示，國民黨發了篇用毛澤東來諷刺蔡英文的推特後，遇到了推特使用者的圍剿，甚至連國外學者或記者都轉貼此文指責國民黨最沒有資格談獨裁。

李正皓認為，這件事的問題核心不是國民黨對蔡英文的描述有沒有道理；而是國民黨還沒準備好就踏入了一個不熟悉的戰場，把政治攻防當成辦家家酒在玩。

「推特跟臉書是不同的戰場，差異不是只有一個中文一個英文而已。」李正皓指出，國民黨開始經營推特當然是好事，但在推特上對民進黨開始發動攻擊時，請問國民黨在推特累積的1.8萬粉絲夠嗎？是否有推特學者、專家或意見領袖擔任友軍？推特人頭機器人帳號準備多少？國際與台灣的媒體友軍（如果有的話）是否有同步發動？

李正皓表示，如果上述這些都沒有準備好，這不就像是一群兵力不足、戰場不熟、武器不精良、又沒有支援友軍的娃娃兵部隊？而這樣的娃娃兵部隊又有一個二百五的兵突然在暗夜開了一槍的結果會是什麼？不就是被圍剿殲滅。

李正皓認為，政治攻防不是辦家家酒，民進黨比大多數藍營的人所能想像的更能打、更會打、更愛打。一邊是特種部隊、另一邊是戰鬥經驗不足的娃娃兵（不是指年紀），請問這樣要怎麼打？