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「母豬發情素」放飲水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝　官方揭真相

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▲▼飲水機,泡茶,裝水,喝水。（圖／資料照）

▲乳山公安機關後來證實，嫌疑人在飲水中放的是醫用注射液。不過成分為何未有答案。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

山東省乳山市近日爆出有一名公務員不滿人事任用，在辦公室飲用水中加入母豬發情素，讓男同事異常亢奮，女同事接連懷孕，事件引起廣泛討論。乳山公安機關後來證實，嫌疑人在飲水中放的是醫用注射液。據了解，注射液中的成分為何？對其他同事健康所造成的實際危害？部門還尚未有明確答覆。有法律人士就分析嫌疑人恐面臨的刑責。

綜合陸媒報導，投毒若是真，那過程還有很多細節有待釐清，有法律人士指出，當事人的身體狀況並沒有如此嚴重，警方也針對該案進行調查。據了解，該名嫌疑人可處5年到10年有期徒刑，如動機主動，還可加重刑罰，另依據大陸《公務員》法，只要是因故意犯罪，被刑事處罰者，一律不得再錄用為公務員。

▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

▲女性服用獸用催情激素會導致體內激素水平發生變化。（圖／路透社，示意圖。）

報導也指出，乳山市統計局27日也證實，嫌疑人是「于某」。于某曾經2度考取公務員，先在在2014年參加榮成市事業單位招考，報考的是電腦管理崗位，以第11名的成績入圍，後來在2016年又參加乳山市事業單位的招考，後來順利被聘用。

有知情人士就透露，嫌疑人曾在榮成市一家事業單位工作，「但是不知為何被勸退」，然後又被乳山統計局錄用，榮成市為山東省縣級市，由威海市代管，「投毒案」爆出地乳山市也同樣由威海市所管。一切真相仍有待調查出爐。

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