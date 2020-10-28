　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7人匯款給「藍可欣」買口罩中招　清潔工被判2年2月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子名藍可欣在網路賣口罩詐騙。（圖／ETtoday資料照）

▲男子名藍可欣在網路賣口罩詐騙。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情影響，口罩瞬間成為全民必需品，國小畢業擔任清潔工作的李男利用帳號署名「藍可欣」在臉書上販售醫療口罩，並開價「三盒1000元」有7人共匯2萬1千元後沒收到口罩，才知遇上詐騙，4月間遭到高雄市刑大逮捕，原來李男將錢統統拿去換遊戲幣，彰化地院審理後，被依加重詐欺罪判處2年2月。

李男透過「藍可欣」臉書帳號在口罩買賣社團貼文，以一盒50入、三盒1000元的價格吸引民眾購買，備註口罩產地來自台灣，且為醫療等級口罩，交易方式一律使用匯款，並在3月23日統一出貨。不少買家私訓詢問，並依照嫌犯指示進行匯款，沒想到事後卻沒有收到口罩，也聯繫不到「藍可欣」，才知道自己遭到詐騙上當，憤而報警。

判決書指出，李男因參與「豪神娛樂城」線上遊戲，需金錢向其他遊戲玩家購買遊戲幣，明知自己無口罩出售，竟意圖為自己不法所有，於今年3月中旬，在彰化縣住家利用網際網路連結至數不同臉書社團，以暱稱「藍可欣」之名義，刊登「販賣口罩，每3盒1,000 元，每盒50入」的假訊息，在網路對民眾公開販售，而李男一接獲民眾訂購後，隨即在「豪神娛樂城」線上遊戲中，以暱稱「藍天一直粉」之遊戲帳號，向有意出售遊戲幣的賣家取得匯款帳號，再將他取得的帳號告知購賣口罩的民眾等人，以此方式詐騙。

法官審酌被卻不思循正當途徑賺取財物，不但有竊盜、詐欺前科，從2019年起，多次以網際網路進行詐騙，竟又犯本案7次詐欺犯行，充分顯現前案判決及執行仍無法矯正其犯罪惡行；復考量其犯罪後雖坦承犯行，但本案詐騙款項全數由其取得，其卻未賠償任何被害人，難認犯後態度良好，兼衡家庭與日常生活及經濟等一切情狀等等情狀，因此量處其刑。

房貸利率1.3%創新低！怕斷頭先搞懂銀行玩法，20年還是40年划算？

►洗完肌膚就像保養過後嫩白

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／Sandy接手7個月《2分之一強》驚傳收攤！　電視台回應
快訊／桃園欣興電子大火「7消防員送醫」　疏散2000員工仍悶
孕婦開紅BMW載孕婦！突連環撞「5車損7人傷」…肇事原因曝
驚悚撞擊畫面曝！「廣告童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地身亡
快訊／知名「廣告童星」遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死

快訊／桃園欣興電子大火「7消防員送醫」　疏散2000員工仍悶燒

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地慘死

台中孕婦開紅BMW載孕婦！疑闖紅燈釀「5車損7傷」…車頭全爛輪胎不見

7人匯款給「藍可欣」買口罩中招　清潔工被判2年2月

「大聲殺小啦」不滿交通管制罵員警　遊覽車駕駛下場慘

成衣版潤寅案詐貸80億！闆娘聯手會計師　17幽靈公司騙倒25銀行

暴怒騎士猛推老翁倒地...嗆「看你還敢不敢」　鬧出人命被判8年

快訊／桃園平鎮「加油站旁」大火！濃厚黑煙狂竄…加油站緊急關閉

中山分局再爆貪瀆　2警月收3到4萬包庇酒店…檢調29路大搜索

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

快訊／「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死

快訊／桃園欣興電子大火「7消防員送醫」　疏散2000員工仍悶燒

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地慘死

台中孕婦開紅BMW載孕婦！疑闖紅燈釀「5車損7傷」…車頭全爛輪胎不見

7人匯款給「藍可欣」買口罩中招　清潔工被判2年2月

「大聲殺小啦」不滿交通管制罵員警　遊覽車駕駛下場慘

成衣版潤寅案詐貸80億！闆娘聯手會計師　17幽靈公司騙倒25銀行

暴怒騎士猛推老翁倒地...嗆「看你還敢不敢」　鬧出人命被判8年

快訊／桃園平鎮「加油站旁」大火！濃厚黑煙狂竄…加油站緊急關閉

中山分局再爆貪瀆　2警月收3到4萬包庇酒店…檢調29路大搜索

第十二屆YAMAHA CUP北一區預賽賽程

日職／王柏融代打1打席　3球遭152公里速球三振

蕭亞軒想念去世媽媽！　黃皓溫柔1句話…她瞬間淚崩：這是女生最希望的呵護

胡一天《小風暴》腹黑男友激吻喬欣！嘴上沾滿口紅「耳朵瞬間紅」

愛吃燒烤！30歲男：肛門有東西　醫驚見「香菇爆卡腸」已經第二期

第十二屆YAMAHA CUP中區預賽賽程

獨／Sandy接手7個月《2分之一強》收攤！　電視台回應了

導演邊剪邊哭　《親愛的房客》超珍貴漏網鏡頭大公開！

中信盃黑豹旗／暫代教練陳麒晉挺八仙塵爆3年復健　更落實永不放棄

快訊／「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

即／龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

黑衣人包圍討債　神秘高僧救了澎恰恰

真人「實彈」開課　20人性愛講堂如A片現場

清水22歲騎士「回阿嬤家」遇車禍！四肢骨折慘死

機師偷吃購物天后　被抓姦在床西進原因超展開

包被搶心急追賊…新北女慘被誘到草叢性侵

更多熱門

相關新聞

獨／高雄海南雞飯名店爆歇業！老闆背債5千萬

獨／高雄海南雞飯名店爆歇業！老闆背債5千萬

高雄市一家24小時營業的海南雞飯「男飯」是許多夜貓族的最愛，不過日前老闆卻在臉書上拋出震撼消息，表示因想擴展事業版圖，但決策錯誤又碰上詐騙，導致連年虧損，債務多達5000萬，因此決定歇業。

全台限量3.8萬份！金馬57聯名口罩全家開賣

全台限量3.8萬份！金馬57聯名口罩全家開賣

正妹電車秀美背拍照　大媽神反殺

正妹電車秀美背拍照　大媽神反殺

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

接來電操作ATM　屏東婦巧遇巡簽警保住老本

接來電操作ATM　屏東婦巧遇巡簽警保住老本

關鍵字：

藍可欣詐騙口罩

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面