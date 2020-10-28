7人匯款給「藍可欣」買口罩中招　清潔工被判2年2月

▲男子名藍可欣在網路賣口罩詐騙。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情影響，口罩瞬間成為全民必需品，國小畢業擔任清潔工作的李男利用帳號署名「藍可欣」在臉書上販售醫療口罩，並開價「三盒1000元」有7人共匯2萬1千元後沒收到口罩，才知遇上詐騙，4月間遭到高雄市刑大逮捕，原來李男將錢統統拿去換遊戲幣，彰化地院審理後，被依加重詐欺罪判處2年2月。

李男透過「藍可欣」臉書帳號在口罩買賣社團貼文，以一盒50入、三盒1000元的價格吸引民眾購買，備註口罩產地來自台灣，且為醫療等級口罩，交易方式一律使用匯款，並在3月23日統一出貨。不少買家私訓詢問，並依照嫌犯指示進行匯款，沒想到事後卻沒有收到口罩，也聯繫不到「藍可欣」，才知道自己遭到詐騙上當，憤而報警。

判決書指出，李男因參與「豪神娛樂城」線上遊戲，需金錢向其他遊戲玩家購買遊戲幣，明知自己無口罩出售，竟意圖為自己不法所有，於今年3月中旬，在彰化縣住家利用網際網路連結至數不同臉書社團，以暱稱「藍可欣」之名義，刊登「販賣口罩，每3盒1,000 元，每盒50入」的假訊息，在網路對民眾公開販售，而李男一接獲民眾訂購後，隨即在「豪神娛樂城」線上遊戲中，以暱稱「藍天一直粉」之遊戲帳號，向有意出售遊戲幣的賣家取得匯款帳號，再將他取得的帳號告知購賣口罩的民眾等人，以此方式詐騙。

法官審酌被卻不思循正當途徑賺取財物，不但有竊盜、詐欺前科，從2019年起，多次以網際網路進行詐騙，竟又犯本案7次詐欺犯行，充分顯現前案判決及執行仍無法矯正其犯罪惡行；復考量其犯罪後雖坦承犯行，但本案詐騙款項全數由其取得，其卻未賠償任何被害人，難認犯後態度良好，兼衡家庭與日常生活及經濟等一切情狀等等情狀，因此量處其刑。

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