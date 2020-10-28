獨／小攤車3年衝出10間店面！高雄24hrs海南雞飯撐不下去將歇業

▲高雄24hrs營業海南雞飯驚爆將歇業 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一家24小時營業的海南雞飯「男飯」是許多夜貓族的最愛，不過日前老闆卻在臉書上拋出震撼消息，表示因想擴展事業版圖，但決策錯誤又碰上詐騙，導致連年虧損，債務多達5000萬，因此決定歇業。

郭姓老闆在2011年赴海南島工作，2016年回台後就在高雄創立自己的品牌「男飯」，從一家小攤車做起，專賣海南雞飯和雲南料理，頗受高雄消費者好評，後來漸漸擴張為店面，生意全盛時期在全台共有10家分店，其中還有一家是24小時營業，是許多夜貓族的宵夜選擇。

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▲店面遭查封。（圖／翻攝自臉書／男飯）

郭姓老闆25日在臉書粉絲團寫下，「2016年剛從海南島回來跟親友借了11萬開始，男飯從小小的攤位到十幾間店面全靠各位夥伴及朋友的支持！後來為了想更上一層決策錯誤加上管理不佳…還碰到詐騙，導致去年連連虧損，將前兩年的獲利全部賠進去，還倒賠1600多萬，2019-2020每天追錢追到毫無心思在品牌上面，所以大郭決定將男飯結束（暫定到11/27），調整好債務及產品再決定是否要重新出發，希望2021年能將所有債務（約5千萬）還清」。

記者實際詢問到店員，店員表示，看粉專才知道歇業、老闆被詐騙的消息，因為基層員工並不會知道太多內幕，也不了解是否11月27日就是確定歇業。記者問到，失業怎麼辦？店員樂觀地說：「失業就去找工作啊！服務業就這樣，最近景氣不好，高雄很多店也都在關啊！」

郭姓老闆受訪時坦言，過去全盛時期，一個月營收約500多萬，但現今生意大不如前，只剩下1/3，「每天在追錢，沒有心思在品牌和產品上，這樣對這塊招牌也不好，所以打算先停一下」，另外他也提到，前一陣子貸款還遇到詐騙，因為之前朋友替他財務規劃，他覺得還不錯，所以還想再貸一筆錢，但朋友卻介紹到一個詐騙的，「要我一直匯公證費有的沒的，前後大概匯了5萬多左右，已經向新興分局報案。」

郭姓老闆表示，位在中正路上的店面，一個月租金要8萬多，但目前已經積欠房東2個月的租金，另外還有人事成本、水電費等，所以有可能還會提早歇業，「如果他要趕我走，我就走了。」

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