18歲IG性感網紅試鏡「要求脫光內衣褲」　全裸片恐已PO上色情網

▲18歲的澳洲女孩遇上模特兒試鏡詐騙，視訊畫面可能會被po上色情網站。（圖／翻攝自Instagram／jordyncharnette）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲一名18歲的女孩岡特（Jordyn Hagan Gaunt）日前在Instagram上收到私訊，對方自稱是國際知名內衣品牌的員工想邀請她參加試鏡，利用通訊軟體Skype視訊進行，過程中卻請岡特脫下內衣褲以便看清身型。事後，警察通知她遇到詐騙，並請她做好心理準備，那些全裸的畫面可能會被放上色情網站。

據《每日星報》報導，岡特平時就會在個人IG上PO出許多性感的攝影沙龍照，岡特表示，收到自稱代表知名內衣品牌Honey Birdette一位女性招募員私訊時，感到十分興奮，以為自己有機會可以成為內衣模特兒，那位女性還說自己的女兒與岡特同名，也是位模特兒。放下心防的岡特還向2個朋友建議一起來試鏡，其中的一名19歲朋友後來也真的被騙參加。

▲岡特（Jordyn Hagan Gaunt）在試鏡過程中被要求脫掉內衣褲。（圖／翻攝自Instagram／jordyncharnette）

報導提到，這場「性感」的視鏡是經由通訊軟體Skype遠端視訊進行的，聲稱是工作人員的人會在對話框中輸入指令，要求岡特在鏡頭前換上性感內衣。岡特表示，「他們要求我脫下內衣褲並在房間來回走動，這樣就能看到我的體型…我以前從來沒有拍過模特照，還問我男朋友在不在，能不能在鏡頭前親熱。」

岡特接著表示，「我說『不！』，這感覺很奇怪，我就跟他說我要關掉了，但他們告訴我不用擔心，我表現得很好，已經被列入簽約名單了。」但是視鏡結束後沒多久，她就收到警方通知自己遇上詐騙，並叫她作好心理準備，之後那些全裸視訊的畫面可能會出現在色情網站上，且受害者不只她一人。

▲岡特表示，出面說明是因為不想再有其他女孩遇上詐騙。（圖／翻攝自Instagram／jordyncharnette）

岡特透露，對不認識的男人們可能會在色情網站上對我做色色的事情，感到很害怕，也覺得自己太愚蠢了，還拖朋友下水。報導指出，Honey Birdette的創辦人摩娜漢 （Eloise Monaghan）得知消息後也猛烈抨擊了假冒模特經紀人的犯罪行為，並證實她的公司只雇用來自模特兒經紀公司的簽約模特兒。

▼Honey Birdette的創辦人也澄清，公司只雇用經紀公司的模特兒。（圖／翻攝自Instagram／jordyncharnette）

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