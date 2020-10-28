正妹電車脫口罩「辣秀性感美背」拍照　大媽被「長輩」頂到神反殺

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

大陸一名正妹20日在吉林省長春市的路面電車上拍照，大方露出性感美背，結果引起同車的李姓婦人不滿，大罵她教壞小孩，甚至說出「妳的胸部頂到我」等話，雙方氣到直接在車廂裡拿手機互相錄影存證。不過，相關影片在網路上傳開後，大多數網友都力挺婦人，反控正妹搭車沒戴口罩，而且這件事和穿衣自由根本沒有關係，「這樣風騷拍照就是影響了別人。」

▲正妹將乘客當成「背景」入境。（圖／翻攝自微博／中國新聞周刊）

綜合《澎湃新聞》等陸媒報導，事件女主角當日穿著白色短上衣搭配黑色外套，但沒有戴口罩，接著站在車廂走道中央半脫下外套，秀出性感美背讓同行的攝影師拍照。此時，坐在一旁的李姓婦人認為車上還有剛放學的孩子，露背女的行為恐怕會帶來不良影響，於是出聲阻止，雙方因此發生爭執。

李婦拿出手機拍攝正妹和戴著口罩的攝影師，揚言要好好「曝光」兩人，而正妹一氣之下也回嗆「妳會說人話嗎」，但她戰力十足，隨即回答「我說的話就是話，妳嘴巴放乾淨點，把後面露出來啊，妳不想紅嗎？不想火嗎？妳不覺得美嗎？妳露出來啊」，正妹似乎不想繼續吵下去，笑了笑就轉身離開。

▲正妹在車廂內並未戴口罩。（圖／翻攝自微博／封面新聞）

不過，正妹26日透過媒體回應此事，她自稱現在正在英國攻讀學業，因為之前在長春也讀了4年，所以挑選很有特色的路面電車拍照，想要留下長春的回憶，李婦可以看不慣露背裝，但不能當眾侮辱她，「我們用的是人像鏡頭，後面是虛焦，（照片上）乘客是完全看不到的，我也沒有大聲喧嘩去影響他人，如果有任何乘客表達不想要我在電車上拍照，我會立即停止。但李女沒有表達任何不滿，而是直接拿出手機對著我拍，侵犯我的肖像權，甚至用言語羞辱我，說我的胸部頂到她。」

然而，相關影片在網路上傳開後，大部分的大陸網友都選擇力挺李婦，反控明明是正妹先拿出手機拍婦人，而且穿著清涼沒問題，但在車廂裡不戴口罩，還風騷拍照就很有爭議，「公共場合這樣不是活該被罵？」、「這事跟穿衣自由有什麼關係？公共空間摘口罩堵路拍照，還把路人帶入鏡頭，這都是自由嗎？」、「想拍照就去攝影棚拍啊，挺讓人作嘔的」。