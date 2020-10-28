全台限量3.8萬份！超潮「金馬57聯名口罩」要賣了　4花色只在全家買得到

▲金馬X中衛聯名口罩。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

第57屆金馬獎即將在11月21日登場，這次可是有不少超吸睛的「金馬貴賓禮品」，包括金色限量大同電鍋、迷你紀念電鍋置物盒等，其中，一曝光就爆紅的「金馬中衛聯名口罩」，以神秘黑色為底搭配金馬LOGO，再以綠、紫、黃、藍等色在上頭任意揮灑，時尚又好看，11月4日上午10時起於全家超商獨家販售，3片1包裝全台限量只有3.8萬份，單筆限購1份。

▲金馬中衛口罩一共有4花色。

金馬獎每年的「金馬貴賓禮品」備受關注，而今年除了入圍者可以獲得全套貴賓品外，部分商品也可以在全家超商買得到，如超夯的「金馬聯名口罩」，以黑色為口罩底色，上頭印上金馬招牌的金色LOGO，再恣意揮灑綠、紫、橘、紅、黃、藍等特殊色塊，時尚又具代表性，一共有4款式隨機3片裝，全台限量3.8萬份，11月4日上午10點整於FamiPort機台開放預購，單筆限購1份。

▲全家X金馬系列聯名商品。

「全家X金馬」系列聯名還有Let’s Café咖啡杯身、杯套及珍藏套卡，皆是以黑、金2大元素作為包裝設計，除外，這次金馬也和乖乖聯名推「乖乖金馬奇米星」，有著特殊星型造型且選了焦糖口味，包裝則是讓乖乖吉祥物手拿著金馬獎座，十分可愛，而樂事海苔口味洋芋片、樂事瑞士香濃起司洋芋片也都換上聯名包裝。

11月4日至12月1日活動期間凡「全家」會員購買指定金馬商品即可抽「大同x金馬聯名電鍋」、「JINS x 金馬聯名墨鏡」、「中衛口罩禮盒-金馬限定版」、「plain-me 金馬聯名旅行小包」、「KP女王香氛 金馬花燦光耀香氛禮盒組 」以及「HYDY金馬影展款隨行保溫杯」等禮品。

▲乖乖也推金馬聯名包裝。

【你可能也想看】

►連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了 時間先筆記

►大薯、冰炫風、雞塊全「買1送1」！麥當勞2020激省優惠券來了 限時5周開用

►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了 甜點、飲料無限供應

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中