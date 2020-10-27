接到「郵政人員」來電操作ATM　屏東婦巧遇巡簽警保住老本

▲屏東縣內埔警分局新北勢派出所警員黃宇彤、莊子悦執行巡邏勤務時，成功阻止曾少被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局新北勢派出所警員黃宇彤、莊子悦日前執行巡邏勤務，巡簽至內埔鄉建國路的ATM時，看到曾姓女子邊持手機通話，邊操作機臺，神情緊張、語氣急促，兩人察覺有異上前瞭解，竟係詐騙集團在指導她進行匯款，當下即被警方識破，避免她被騙，讓她對警方執法專業感到敬佩。

曾姓女子告訴警方，上午接獲一通自稱購物網站人員的來電，表示因網站服務人員的作業疏失，誤將曾女的網路帳戶設為扣款帳戶，為避免帳戶內的錢遭人轉帳，晚點將有郵局人員與她聯繫。

曾女隨後接到假冒郵政人員的來電，要求她至附近ATM依照指示操作，幸運遇到巡簽的員警，也因她緊張行為引來員警的關心。

黃宇彤表示，其實曾女看到對方來電號碼開頭為「+886」，立即意識到可能為詐騙集團，但因當日係例假日，郵局無營運，不知如何查證。在取得曾女同意後，她立刻接過手機與對方通話，對方就掛斷電話，證實是詐騙。

警方確認曾女帳戶無損失後，也對她進行宣導教育，避免再度受騙。曾女對於黃員主動關心，成功防止渠受騙匯款，相當感激。

分局長蔡耀順表示，黃、莊2員落實巡簽工作，見曾女神色慌張，主動上前關心，成功攔阻一場詐騙案，執勤認真且專業，值得同仁學習；並呼籲大眾，目前詐騙手法多樣，凡接獲可疑來電，且告知需至提款機操作匯款，可撥打165專線求證，或至各分駐（派出）所，由警方協助瞭解，避免被騙。

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