中天誤將聽證會當「法庭攻防」戰？NCC認為已偏離了8項議題範圍



▲中天聽證會上，關係人神旺投資代理人律師與蔡衍明（圖中）交換意見（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



日前舉行的中天新聞台換照聽證會，外界有聲音批評NCC對於行政程序的法律基本素養不足，關係人神旺投資代表人律師也指申請預備聽證、閱卷、迴避、調查證據等四項權益主張被駁回，明顯違法。NCC內容處處長黃文哲28日受訪時表示，中天方面可能誤認為聽證會是與NCC進行「法庭攻防」戰，把聽證會當成行政法庭開庭，幾乎偏離了聽證會事先公布的8項議範圍。



黃文哲原任NCC法務處處長，今年9月甫轉任內容處處長，負責廣電媒體監理業務，對NCC業務相關法律熟悉。他表示，聽證會時，主持人有特別提醒，希望中天可以對聽證議題做完整的陳述，這些都是換照申請、審核的法定事項，也就是NCC事先列舉的8項議題來回答，不過當天中天代表人似乎一直就裁罰公不公平的部份做攻防，沒有完整回答8項議題。





▲中天聽證會由NCC三位委員共同主持，都不是法律專長背景。（圖／記者湯興漢攝）



這8項議題中，例如新聞部的內控機制、編審制度等等，因為中天在這一陣子確實裁罰案偏多，如果有做不好，可說明未來要如何改正等等，但整個過程中只有中天董事林柏川說「邱佳瑜絕不會再回任中天」，是少部份有觸及到具體改善做法的陳述。



由於聽證會中，中天代表人律師發言的內容幾乎都像是「開庭」，並未提供足夠的8議題說明，NCC已決定下周再請中天到NCC重新說明。



黃文哲還說明，換照與撤照是不同的，這次中天申請換照，NCC的審查只有同意換照與否，沒有所謂撤照與否，這兩者非常不同，且衛星電視沒有所謂「臨時執照」，時間到了執照就失效，所以一定要把握申請與審議時間。



至於外界質疑NCC舉辦聽證會的「法律素養」，黃文哲個人認為，整個程序還算平和順利的進行，也沒有衝突事件，至於程序有沒有專業？「我們委員也不是法律專家，而且換照聽證會也是第一次進行，難免當中可能會有一些對方覺得不是很妥當的，但是整個進行覺得是ok的。」



▲中天新聞台換照聽證會，場外有許多支持中天民眾。（圖／記者湯興漢攝）



黃文哲還說明，在聽證會之前，中天電視有向NCC申請證據調查資料，但審視中天的要求，大多數的資料都是中天自己提供給NCC，只有其中有一項是要求提供外部專家學者諮詢委員會針對中天換照會議的紀錄，因為諮詢會意見是供NCC內部參考使用，慣例上不對外公開而駁回。



除此之外，有媒體針對聽證會中，NCC同仁傳紙條給鑑定人的動作，解讀為NCC要求鑑定人不要回答律師問題，黃文哲說，其實字條上是通知這位鑑定人，家人有急事要找他。