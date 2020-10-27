傳三星考慮跟進蘋果腳步！　Galaxy S21 可能移除部分配件

▲傳三星未來手機也將不會隨機附贈部分配件。（圖／截自保加利亞三星官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在 iPhone 12 中移除了有線耳機和電源轉接頭，讓許多消費者不以為然，許多人認為這只是打著「保護環境永續發展」的旗幟而行「節省產品成本」之實。據韓媒報導，三星似乎打算跟進這個計畫，明年將發布的 Galaxy S21 可能也會移除這些配件。

據蘋果聲稱，這樣做每年可以減少相當 200 萬噸的碳排放量，然而就實質面上來說，蘋果此舉除了可以節省產品成本、包裝成本和運輸成本，還可以達到拓展無線耳機市佔率的目標，因此許多人認為蘋果提出的「保護環境永續」不過是一個說服消費者認同的糖衣。

▲iPhone 12 在盒裝內移除兩樣配件，使包裝成本和運輸成本相對降低。（圖／取自《9TO5Mac》）



據韓媒《朝鮮日報》報導，三星正考慮在明年上半年發布的 Galaxy S21 盒裝中，移除隨機附贈的耳機和電源轉接頭；即便保留轉接頭，也很有可能移除耳機。業內人士指出，Galaxy 和 iPhone 除功能和設計上具相似性，也容易受彼此所發布的政策產生交互影響。

而三星和蘋果同樣配備了 5G 晶片組，產生了更高的生產成本，近年來價格戰爭越演越烈，三星越來越渴望利潤，同時也希望在蓬勃發展的無線耳機領域，來擴大它的影響力和競爭力。若三星將 Galaxy S21 盒裝中的耳機和轉接器移除，確實可以進一步降低產品價格，並提升無線耳機如「Galaxy Buds Live」的銷量。

據市場研究公司《Counterpoint Research》的數據顯示，蘋果在今年第二季以 35％ 的市佔率位居全球第一，其次是小米的 10％ 和三星的 6％，蘋果有望透過這項政策再次創造更高的市佔率。

尷尬的是，先前三星才在臉書官方發文，疑似在嘲諷蘋果移除配件的政策，若未來想跟進蘋果此一作為，可能也得考量或許會跟蘋果一樣，引來消費者的憤怒和媒體的嘲弄。

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