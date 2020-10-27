「總統赴立院報告美豬」遭否決　林為洲批：只敢決策不敢面對提問

記者楊蕓／台北報導

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨團提案請蔡英文赴立法院國情報告並公開道歉，27日經院會表決，民進黨挾人數優勢，兩案皆遭否決。國民黨團於議場外召開記者會，高喊「蔡英文！來報告」口號，痛批蔡總統只敢做決策，卻不敢來國會面對提問，連要求每月報告貿易談判進程也不願意，懷疑白白開放萊豬進口，最後台灣什麼都得不到。

▲國民黨團提案邀請蔡英文到立法院國情報告，表決未通過。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

國民黨團總召林為洲表示，蔡總統貿然要把瘦肉精豬進口到台灣，這是突襲式決策，事先沒溝通、事後也沒說明 ，因此提案要求蔡英文赴立院國情咨文報告，經過一個月的冷凍期，國民黨也負責任地召開各黨團協商，「三個在野黨都認為有其必要，只有執政黨傲慢反對，今天早上再要求游院長召集朝野協商。」

林為洲表示，希望游院長建立他自己曾經提過的憲政慣例，憲法增修條文明文規定，必要時總統應來立院國情報告，這就是一個最適當的時機，要求蔡總統國情報告，就是希望蔡總統完整說明決策過程以及國家未來要追求的方向，讓朝野凝聚共識，「但是蔡總統只敢做決策，不敢來國會面對提問，連來國會說明她都不敢。」很遺憾地被否決。

林為洲指出，第二個提案是要求行政院每個月向立法院報告貿易協定談判進程，並要求蔡英文先道歉，後來經在野黨提醒，如果她真的願意來報告談判進程，也不一定要求一定要道歉，國民黨團也接受建議，把提案中道歉的字眼修改，但仍遭民進黨否決。

林為洲批評，當時匆促決定要開放含瘦肉精美豬進口，講這麼好聽說為了貿易協議、國家整體發展，問了半天，到底能不達到貿易談判結果，沒人敢肯定，現在連每個月來報告談判進程，他們都不願意，「我們很懷疑，白白開放萊豬進口，到最後什麼都得不到，這是我們最擔心的。」

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