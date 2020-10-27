　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「總統赴立院報告美豬」遭否決　林為洲批：只敢決策不敢面對提問

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊蕓／台北報導

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨團提案請蔡英文赴立法院國情報告並公開道歉，27日經院會表決，民進黨挾人數優勢，兩案皆遭否決。國民黨團於議場外召開記者會，高喊「蔡英文！來報告」口號，痛批蔡總統只敢做決策，卻不敢來國會面對提問，連要求每月報告貿易談判進程也不願意，懷疑白白開放萊豬進口，最後台灣什麼都得不到。

▲▼立法院院會 邀請蔡英文到立法院國情報告案未過 國民黨團議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團提案邀請蔡英文到立法院國情報告，表決未通過。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

國民黨團總召林為洲表示，蔡總統貿然要把瘦肉精豬進口到台灣，這是突襲式決策，事先沒溝通、事後也沒說明 ，因此提案要求蔡英文赴立院國情咨文報告，經過一個月的冷凍期，國民黨也負責任地召開各黨團協商，「三個在野黨都認為有其必要，只有執政黨傲慢反對，今天早上再要求游院長召集朝野協商。」

▲▼立法院院會 邀請蔡英文到立法院國情報告案未過 國民黨團議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲表示，希望游院長建立他自己曾經提過的憲政慣例，憲法增修條文明文規定，必要時總統應來立院國情報告，這就是一個最適當的時機，要求蔡總統國情報告，就是希望蔡總統完整說明決策過程以及國家未來要追求的方向，讓朝野凝聚共識，「但是蔡總統只敢做決策，不敢來國會面對提問，連來國會說明她都不敢。」很遺憾地被否決。

林為洲指出，第二個提案是要求行政院每個月向立法院報告貿易協定談判進程，並要求蔡英文先道歉，後來經在野黨提醒，如果她真的願意來報告談判進程，也不一定要求一定要道歉，國民黨團也接受建議，把提案中道歉的字眼修改，但仍遭民進黨否決。

林為洲批評，當時匆促決定要開放含瘦肉精美豬進口，講這麼好聽說為了貿易協議、國家整體發展，問了半天，到底能不達到貿易談判結果，沒人敢肯定，現在連每個月來報告談判進程，他們都不願意，「我們很懷疑，白白開放萊豬進口，到最後什麼都得不到，這是我們最擔心的。」

其他人也看了這些...

中天新聞台換照聽證會　NCC「8大疑問」完整看
蔡衍明：我站出來捍衛中天尊嚴、讓年輕人了解我
蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

更多熱門新聞...

批NCC無權撤照！中天自提4位鑑定人　質疑公器私用、裁罰不公
「NCC別變髒兮兮！」江啟臣談中天換照　要蘇貞昌解釋總統府密件
蘇貞昌：不應該干涉NCC　委員都學有專精會公正審理中天換照

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排
快訊／小鬼黃鴻升猝死　完整解剖報告出爐
新莊休旅車「猛撞4車」1命危5傷撞擊影片曝！駕駛癱卡座位
活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」狂燒錢　買1億項鍊送瑪麗亞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

快訊／今早共機又來我西南空域　10月累計擾台21次

新北耶誕城「竹筍」變身迪士尼音樂盒！小木屋貨櫃市集打造童話小鎮

川普任內9度對台軍售　外交部：由衷感謝美國履行《台灣關係法》

零容忍！員警酒駕一律重懲免職　公民團體肯定陳其邁祭鐵腕

朝野立委組「台法國會友好協會」　普羅旺斯辦事處12月開張

美售岸置巡弋飛彈可殲敵登陸船70%戰力　共軍登陸難度提高

謝龍介真的跳了…助跑跳軟埤仔溪畫面曝！上岸大讚水質：沒有異味

買預售屋小心！建商未領執照就銷售　內政部：最重罰2500萬

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

快訊／今早共機又來我西南空域　10月累計擾台21次

新北耶誕城「竹筍」變身迪士尼音樂盒！小木屋貨櫃市集打造童話小鎮

川普任內9度對台軍售　外交部：由衷感謝美國履行《台灣關係法》

零容忍！員警酒駕一律重懲免職　公民團體肯定陳其邁祭鐵腕

朝野立委組「台法國會友好協會」　普羅旺斯辦事處12月開張

美售岸置巡弋飛彈可殲敵登陸船70%戰力　共軍登陸難度提高

謝龍介真的跳了…助跑跳軟埤仔溪畫面曝！上岸大讚水質：沒有異味

買預售屋小心！建商未領執照就銷售　內政部：最重罰2500萬

杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

被塑膠！BMW國1台南安定段拒讓救護車　警拳頭硬了要追查

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

標準模式、英雄戰場輪番上陣　《爐石戰記》2020全明星賽12月26日、27日登場

小S曝合作大S開節目「訪問真正想問的人」鎖定名單：到底哪家醫美

中華職棒總冠軍賽31日開打　盧秀燕穿中信兄弟球衣全力加油

日職／王彥程、宋家豪同場登板　都遭巨人香月一也狙擊

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

快訊／今早共機又來我西南空域　10月累計擾台21次

6歲童午覺醒找不到媽...「爬15樓客廳窗」墜落慘死　血濺公寓大門

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

陸軍同志新人閃照曝　首次加入三軍聯合婚禮

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵

淡水驚見反空降樁？一大片白色密集長方柱　陸軍：農業用

陳時中被轟下神壇！北市長之爭又現三腳督　4伏兵猛划水

蔡英文「國情報告」美豬牛破局 民進黨挾多數表決輾壓在野黨

謝龍介今下午赴台中葫蘆墩跳溪！網：5天前才出事

蘇貞昌成最被討厭政治人物　韓國瑜排第3名

兩架共機擾台　空軍廣播驅離

美頻對台軍售　國民黨酸爆陸外交部

中天新聞台換照7鑑定人有2位不予換照

兩岸開戰誰的錯？　民進黨佔22.3％

陳其邁開鍘酒駕警察被嫌出手太重　直接免職關鍵原因曝

陸軍：明年6月完成烈嶼守備大隊戰車更換

謝龍介真的跳了　上岸笑稱：沒有異味

更多熱門

相關新聞

即／苗栗男推輪椅過馬路　阿嬤彈出正面著地

即／苗栗男推輪椅過馬路　阿嬤彈出正面著地

苗栗縣頭份市和平路與自強路口，27日中午11時左右，1名男子推著坐在輪椅上的老人行經路口時，疑似為了搶快，飛速推著輪椅經過路口，結果不慎造成老婦被彈出在毫無防備的情況下正面著地，老婦4肢擦傷，右額、左眼眶擦傷瘀腫、右胸瘀青，上唇擦傷，雙眼有震顫情形，所幸沒有生命危險。

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」

狠夫飆速144公里衝撞殺妻　驚悚對話曝　

狠夫飆速144公里衝撞殺妻　驚悚對話曝　

全台首輛法拉利F8 Spider凌空停台中！神豪買家曝

全台首輛法拉利F8 Spider凌空停台中！神豪買家曝

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

關鍵字：

美豬國民黨林為洲立法院影音

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

不會立中柱！台中女遭房東趕走

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面