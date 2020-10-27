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全台首輛法拉利F8 Spider凌空停台中！神豪買家曝...好多超跑

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▲▼全台首輛賣出的法拉利F8 Spider紅色敞篷跑車，上周現身台中一家蝦料理餐廳，吸引路人圍觀。（圖／謝老闆提供）

▲▼全台首輛賣出的法拉利F8 Spider紅色敞篷跑車，上周現身台中一家蝦料理餐廳，吸引路人圍觀。（圖／謝老闆提供）

記者鄧木卿／台中報導

桃園一名40歲跨足傳產、餐飲的法拉利超跑愛好者，得知一款紅色F8 Spider在台中展示中心後立馬搶訂，24日並和多名友人南下台中交車取車，一行人還到好友開的蝦料理餐廳吃午餐慶祝後再回家，而這輛紅色流線超跑則被「凌空」安置在拖車上載運、一度臨停餐廳外，立刻吸引沿路民眾和店員、客人瘋狂拍照，蝦料理的謝姓老闆表示，這輛標配1628萬元起，全台首輛售出。

▲▼全台首輛賣出的法拉利F8 Spider紅色敞篷跑車，上周現身台中一家蝦料理餐廳，吸引路人圍觀。（圖／謝老闆提供）

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謝姓老闆表示，車主是自行創業的傳產公司負責人，近年來跨足餐飲業，名下也有多輛法拉利、保時捷超跑，一直關注法拉利紅色F8 Spider何時來台，幾月前得知台中展示中心分配到這車款時，馬上搶訂，上周六順利交車，至少減少1年半的船運等待期。

▲▼全台首輛賣出的法拉利F8 Spider紅色敞篷跑車，上周現身台中一家蝦料理餐廳，吸引路人圍觀。（圖／謝老闆提供）

謝說，車主因為工作常南下台中，也常來餐廳吃蝦，是店裡常客，當天車主和多名友人特地南下交車，並用拖車將超跑載到他開的蝦料理餐廳用餐，當超跑一抵達門口時，立刻吸引路人駐足圍觀及店內民眾、店員拍照，之所以要利用拖車而非自行開車，除了因為車身還沒包膜之外，也為了避免沿途可能發生的意外擦撞。

▲▼全台首輛賣出的法拉利F8 Spider紅色敞篷跑車，上周現身台中一家蝦料理餐廳，吸引路人圍觀。（圖／謝老闆提供）

謝說，據車主表示，該輛是全台第一輛售出的法拉利F8 Spider；法拉利中部展示中心表示，基於個資不願證實是否為全台首輛售出，只低調說明是全台首批。

▲▼全台首輛賣出的法拉利F8 Spider紅色敞篷跑車，上周現身台中一家蝦料理餐廳，吸引路人圍觀。（圖／謝老闆提供）

法拉利F8 Spider傳承F8 Tributo的設計風格，並具有更鮮明的運動氣息，其中最具特色的就是可在時速45km／h內以14秒的完成啟閉的RHT可摺疊式硬頂敞篷，結合向後延伸的主動式擾流板，展現優美線條曲線。

動力上，F8 Spider同樣搭載連續4年獲得國際年度引擎大獎、堪稱「法拉利史上最強V8」的3.9升雙渦輪V8引擎，搭配7速F1雙離合自手排變速箱，具有最大馬力720匹／78.5公斤米扭力峰值，0-100km／h加速2.9秒、極速340km／h的表現。

不僅如此，F8 Spider也較前代488 Spider減輕20公斤，並搭載最新電控系統，包括SSC6.1側滑角控制系統、E-Diff3第3代電子限滑差速器、F1-Trac循跡控制系統等。其中，在SSC6.1側滑角控制系統中，集成了可在Race模式下啟動的FDE+發拉力動態強化系統升級版，可透過軟體精準調節制動力，讓車輛在轉向過度下更輕易控制，實現飄移快感。

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