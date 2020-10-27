不是你死就是我死！彰化車禍驚爆狠夫殺妻內幕　小姊弟險陪葬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮福德路8月19日晚間發生一起嚴重自撞車禍，林姓駕駛自小客車與載著一家4口，與妻子在行進間發生爭執，要求復合不成，「結束掉啦」，突高速144公里衝撞民宅鐵捲門， 25歲的陳妻當場死亡，而年僅3歲的女童則是生命垂危；檢方偵查終結，將林男依殺人罪、恐嚇強制、對2子犯殺人未遂罪起訴。

▲林男高速144公里衝撞民宅妻子女兒命危。（圖／ETtoday資料照）

警檢從林男的行車紀錄器，還原事發經過，據檢方起訴書指出，當日林男查看陳姓妻子手機，懷疑與其她男子交好，又因陳不願跟他返回住處復合同居，竟於當晚在車輛行進間先對妻子說，「是你要跟我去還是今晚是最後一晚」、陳回應說，「我是要怎麼跟你去」，使陳心生畏懼，想要打開車門，逃離車輛，2人你一言我一語「你最後給我放開喔」、「不然我要跳車」、「我跟你講不可能就是不可能」、「你要是要用這種方式，我就跳下去」。林仍抓住陳的手以強盜的方式妨害陳行駛下車的權利。

▲林男高速144公里衝撞民宅妻子女兒命危。（圖／ETtoday資料照）

起訴書內容指出，等到車子行駛到靠近國道溪湖交流道匝道時，林故意偏離車道，作勢要衝撞該渣道口的分隔島再閃掉，使陳心生畏懼，致危害生命安全，並向林回應，你剛才那個撞下去，不是你死就是我死，為何麼不行回家，不斷要求林載她回娘家，林卻違反意願，妨害陳回家的權力，途中林不斷與陳發生爭吵， 陳並無意願復合。

等到車子行駛到靠近國道溪湖交流道匝道時，林故意偏離車道，作勢要衝撞該渣道口的分隔島再閃掉，使陳心生畏懼，致危害生命安全，並向林回應，「你剛才那個撞下去，不是你死就是我死，為何麼不行回家」，不斷要求林載她回娘家 林卻違反意願，妨害陳回家的權力，途中林不斷與陳發生爭吵， 陳並無意願復合並口說，「今晚對駛！幹你娘拉」、「結束掉啦、結束掉而已啦、結束掉」，陳極度畏懼說「放喔，我跟你講說我要回我家」、「不可能啦，你不要那麼機掰喔」、「最後一次機會喔 我跟你講我不要啦」。

林沿著溪湖鎮福德路加速行駛到144公里衝撞超商鐵捲門，警消接獲通報後趕赴現場，發現車內一家4口受困，包括駕駛林男、副駕駛座陳妻、以及1歲與3歲的兩名幼童，經搶救後陳妻脫困時已無呼吸心跳，明顯死亡；而3歲的女童則是腦出血昏迷，術後在兒童加護病房醫治，1歲男童因坐在兒童安全座椅，受輕傷沒有生命危險。

據了解，這對夫妻結婚3年，林男平日擔任抓漏水電工，死者陳女是幼教老師，近來除了因為經濟問題起爭執，陳女18日曾因老公有小三因素，回娘家住。林男19日當晚到娘家向岳父及妻子低頭，女方家人原以為夫妻倆已經沒事才離開，沒想到2人竟然在離娘家不到3分鐘的路程，又在車上吵起來，且林男竟高速踩油門，自撞超市害命。

