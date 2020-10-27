「法官信任度」竟突破5成、「審判公信力」竟突破6成！

▲司法院公布民調，「法官信任度」突破5成。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

司法院公布今年度的辦「一般民眾對司法認知調查」，結果竟跌破大家眼鏡，有高達53.9％的民眾對「法官信任度」滿意，為近15年來新高，其中「審判公信力」滿意度更首度突破6成！另外民眾對適當判刑、依法判決與獨立審判等三項「司法審判觀感」，也是9年來最佳。

本次調查由司法院委託「循證民調有限公司」採電腦輔助電話及手機訪問方式（CATI）進行，調查期間為今（2018）年7月16日至8月11日，成功訪問5,007位年齡20歲以上臺灣地區民眾（其中1,681位曾赴法院洽公），95％信心水準下，抽樣誤差在正負1.4個百分點以內。

司法院27日上午在網頁公布本次調查結果，共有3項重點。一、司法審判觀感9年來最佳：調查結果顯示，表示同意「大部分的法官都能盡力對罪犯作適當判刑」比率為60.6％（較上年提高8.7個百分點）；「大部分的法官都能依法判決」比率為 58.3％（上升4.8個百分點）；至於「大部分的法官都能獨立審判」的同意比率歷年來均相對較低，約3成左右，今年亦微幅升至35.5％（增加2.4個百分點）。

二、法官信任度53.9％，為近15年來新高：調查顯示「民眾對法官信任度」亦顯著提升，信任比率連續二年大幅上揚，今年再度突破5成，達53.9％，較上年大增9.3個百分點，且創近15年來新高。

三、法院經驗正面評價居多，審判公信力滿意度首突破六成：法院經驗評價係由具開庭經驗受訪者就法官之「案件審理」，以及曾赴法院洽公者針對法院之「人員服務」與「環境設施」等3個面向來觀察。調查結果顯示，各項指標滿意比率均逾6成，其中以「法官審判公信力」增幅最大（較上年提高7.0個百分點），滿意比率為61.3％，首次突破6成。

這次司法院公布的民調，比起去年初國立中正大學犯罪研究中心針對107年重大治安議題進行電訪研究調查，有明顯改善。當時中正大學調查指出，僅僅21.9％的民眾相信「法院法官可以公平公正審理、判決案件」。但經過1年半左右，司法院調查的結果卻認為有53.9％的「民眾信任法官」、61.3％滿意「法官審判公信力」，有超過3成以上的民眾改變對司法的看法…真不知道司法院施了什麼魔法？能做出這樣改變。