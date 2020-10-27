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菅義偉上任最大軍演！美日海陸空操演　航空母艦領軍動員4.6萬人

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▲▼ 美國26日與日本聯手「銳劍」海陸空軍，在日本本土、沖繩和周邊海域展開為期11天軍事演習。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

▲ 美國26日與日本聯手「銳劍」海陸空軍，在日本本土、沖繩和周邊海域展開為期11天軍事演習。（圖／翻攝自臉書／USS Ronald Reagan (CVN 76)）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電

集結數十艘戰艦、數百架軍機、4萬6000名官兵，美國與日本聯手「銳劍」（Keen Sword）海陸空軍事演習26日起為期11天，在日本本土、沖繩和周邊海域展開。

美軍太平洋艦隊新聞稿指出，美國陸軍、海軍、空軍、陸戰隊共出動9000名官兵參與演習，雷根號航空母艦（CVN 76）航艦打擊群領軍，搭配上百架飛機，與日本海上自衛隊、加拿大皇家海軍的軍艦共同演習。

日本最大戰艦、準航母規格的直升機護衛艦加賀號（DDH-184）剛結束在印度洋與南海的巡航，隨即加入銳劍軍演。根據路透社報導，加賀號最快明年改裝完成之後，能搭載F-35戰鬥機。

路透社報導，這是日本首相菅義偉9月上任以來第一場大型軍演。菅義偉曾誓言會繼續增強日本軍力，以抗衡在東海與日本有領土紛爭的中國。

美軍網站的照片顯示，10多艘軍艦在海上編隊演練，空中10多架戰鬥機伴隨飛行，軍容壯盛。新聞稿指出，這次演習將按照全方位計畫，演練關鍵的作戰能力，以保衛日本，應付印太區域任何突發狀況和危機。

根據美軍新聞稿，駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）表示：「藉由更新、更好的整合演練，這樣的演習清楚展示了美日同盟不斷增強的力量。儘管疫情對全球產生巨大影響，美日同盟沒有退卻，持續做好戰鬥準備以贏得勝利。」

U.S. Pacific Fleet 發佈於 2020年10月25日 星期日

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