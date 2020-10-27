潮州警擋強行入侵！男拉扯倒地「顱內出血」…雙方互告傷害

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局西勢派出所汪姓警員，先前備勤時據報處理一起土地糾紛案，阻止並與欲強行進入親友住宅的蕭姓男子發生推擠，衝突中雙方均重心往後跌倒受傷。蕭送醫治療後，由家屬帶回休息，不料下午失去意識，再度送醫檢查，竟發現顱內出血，緊急開刀進行手術。事後，蕭對汪員提告重傷害罪，汪也提出傷害等告訴。警方26日表示，全案已函送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣潮州警分局說明西勢派出所汪姓警員處理土地糾紛與蕭民互控案件情形 。（圖／陳崑福翻攝）

潮州警分局表示，西勢派出所汪姓員警10月2日10時16分許擔服備勤時，接獲119轉報竹田鄉龍南路段發生土地糾紛，立即趕到現場，結果發現蕭男欲強行進入親友住宅，經勸阻不聽，又持續向前逼近。汪員為保持安全距離，伸手推阻，不料蕭民情緒失控，多次揮拳攻擊汪員頭部並以手臂勒頸，雙方爆發拉扯。

過程中，雙方均失去重心往後跌倒，蕭男頭部、手腳多處挫傷，而汪員也不例外，頭部、身體、手腳多處挫傷，所配帶眼鏡亦毀損，後經救護車送往屏東基督教醫院檢查，2人並無大礙，經醫師同意出院，由警方帶返所管束，後由家屬將蕭帶回家中休息。

當天下午14時許，蕭民家屬前往西勢派出所報案，稱蕭男在家已無意識，汪員隨即通知救護車協助就醫。第2天上午9時許，蕭男胞兄到所內表示，蕭經醫院檢查顱內出血，已進行第二次清除瘀血手術，於10月21日恢復意識轉普通病房治療。警分局獲悉後，由分局長林建良率相關幹部至西勢所瞭解案情，並至醫院關切蕭的傷勢，將持續追蹤復原情形。

為此，蕭男家屬向汪員提告重傷害，汪員也對蕭民提出傷害、妨害名譽、毀損等告訴。警方回應，對員警處理民眾土地糾紛案衍生出警民互有受傷案件深表遺憾，但為保全證據、還原事實經過及保障雙方當事人權益，已檢併相關事證函送屏東地檢署偵辦。

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