內埔警聯合縣府擴大稽查特定營業場所　6件室內吸菸被開罰

▲屏東縣內埔警分局結合縣政府相關權責單位，針對網咖等場所加強稽查 。（圖／民眾提供 ，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

視聽歌唱、網咖、電子遊藝場、釣蝦場等特定營業場所為聚眾滋事、遭檢舉吸毒的高風險場所，為求業者能自律配合政府宣導相關政令，屏東縣內埔警分局結合縣政府相關權責單位，不定時針對這些處所，展開密集的臨檢聯合稽查勤務，共對在室內吸菸等案件，開出6張罰單；另違反觀光條例及消防安全檢查1件，責期改善，展現打擊不法的決心。

▲聯合稽查。

內埔警分局於日前結合縣政府衛生局、環保局、消防局、城鄉發展處、交通旅遊處等單位實施跨局處聯合稽查，由分局長蔡耀順率15名警力及縣府各業管權責單位13名承辦人共同執行。

針對網咖等場所進行稽查有無違法情事、防制毒品宣導作為、室內公共場所禁菸、飲用水檢測、消防法規、公安設備等加強查察，共開出違反菸害防制法（室內違規吸菸）6張罰單、違反發展觀光條例1處、消防安全檢查限期改善通知單1處，除聯合稽查外，警也將針對特定營業處所周邊加強巡邏及取締。

分局長蔡耀順表示，民眾前往消費時，務必要遵守相關規定，遵守室內禁菸、酒後不開車等公民素養，亦向業者呼籲，務必要遵守政府相關法規，以免觸法遭罰，遇有不法情事，一定要立即通報警方處理，還給民眾一個安全且乾淨的消費空間。

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