小琉球花瓶岩自拍　男瞬間墜5米深消波塊縫隙！緊急送醫

記者陳崑福／屏東報導

董姓遊客到屏東縣小琉球遊玩，25日近中午時跌落高5米的花瓶岩岸際消坡塊縫隙，第5岸巡隊小琉球安檢所獲報後立即派遣線上巡邏勤務人員馳赴現場，會同琉球消防分隊人員合力將傷者救起，送往琉球鄉衛生所就醫，經評估後派遣醫療船將他緊急接駁轉送東港安泰醫院治療。

▲海巡署人員會同消防人員架設伸縮梯，將墜落消波塊的遊客救起送醫 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供，以下同）

▲▼協助攀爬上岸、送醫。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於今天上午11時50分獲報「於花瓶岩岸際堤防有一男子跌落，目前身陷於消波塊縫隙中，請求派員救援」。

小琉球安檢所所長謝旻儒獲報後，立即啟動救援機制率員馳赴現場，於抵達現場後發現該名男子受困於堤防下垂直高度約5米深的消波塊縫隙內，會同現場琉球消防分隊人員架設伸縮梯垂降，讓他攀爬堤防上脫困，檢視他傷勢，除頭部、左手臂及背部有多處擦傷外，意識清楚且能行走，將他送醫。

據悉，47歲董姓遊客表示，於接近中午時分至花瓶岩附近遊玩，因見到該處海天一色的美景，因此在該處自拍，不慎踩空跌落至消波塊內，經現場熱心民眾見狀立即報案求援，將他救起。

南部分署第五岸巡隊表示，許多港區堤防設施高度均可達數米，且考量其設置用途，普遍未有防護柵欄設置或照明設施，民眾稍有不慎即會發生摔落受困的險境，也特別提醒，前去遊玩的民眾務必注意潛在危險，請避免冒險進入，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，可多利用海巡『118』報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

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