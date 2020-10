貓屁股在冒煙！胖橘困火場2樓窗　3警察張開雙臂「勸牠跳樓」

▲貓咪從2樓火場縱身躍下,但屁股已經燃燒冒煙。(圖/翻攝自Twitter/@AnjaliHemphill)

記者張寧倢/綜合報導

美國紐約公寓24日下午3時傳出火警,警消人員趕到後,除了破門救人,現場一隻寵物貓受困2樓,下半身被不斷竄出的火舌燃燒,圍觀民眾見狀不斷驚呼,情況岌岌可危。3名警察趕緊站到窗戶下方張開雙手,並出聲勸誘貓咪「跳樓逃生」。貓咪似乎也看懂他們動作,從7.6公尺的窗台一躍而下,被緊急送醫救援。

根據NBC報導,紐約第五大道與135街附近公寓,24日有一名因家暴而遭通緝的男子因家庭糾紛,將自己反鎖並在房間內縱火。屋主女兒羅賓森(Destiny Robinson)表示,站在人行道上就可以透過窗戶看見房間內火勢十分猛烈,她的母親沒戴口罩就衝進2樓火場營救9歲大的妹妹與15歲弟弟,「我很恐慌,因為他們很久之後才下樓。」

報導指出,現場民眾拍下一段影片,當時一隻貓咪受困在2樓房間,身後已經是一片火海,難受地在窗邊左右移動。窗下站著3位警察,他們張開雙臂準備隨時接住貓咪,並與圍觀的鄰居一起呼喊,希望貓咪可以鼓起勇氣「跳樓逃生」。貓咪似乎也看懂人們的用意,帶著已經著火冒煙的屁股,從7.6公尺高的窗戶縱身躍下才終於得救。畫面中可以看見,原本橘黃色的貓咪,下半身已變得焦黑,被緊急送醫。

根據報導,當天警消人員抵達後,除了灌救猛烈火勢外,也已強行進入房間,將已失去知覺的縱火犯送往醫院。這場火災中總共有7人受傷,其中包括2名支援的員警,至於貓咪的康復情況則並未在報導中被提及。

Amazing video of a cat jumping out of a second floor window in East Harlem Saturday. Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops @NBCNewYork (courtesy Aaron Ganaway) pic.twitter.com/1nLmFnsW0U