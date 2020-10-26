塔羅牌洩大選玄機！命理師一抽嚇到「都是這張牌」：講川普真的準

▲美國總統大選即將於11月3日登場。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國總統大選即將於11月3日正式登場，網路上也熱論關於2位候選人的各種話題。命理鳥卦師王馨怡日前就使用塔羅牌，抽牌分析2位候選人性格，巧的是竟然都抽到「權杖」牌。雖然仔細一看，會發現2張牌不太一樣，但還是讓王馨怡嚇了一跳，也直說「很準啊！尤其是講川普，真的準哪！」

命理鳥卦師王馨怡先為拜登抽牌，抽到的是「權杖二」，代表的是「個人的勇氣」，直說拜登可創造力量，這種力量被落實到生活中，會是種鼓舞人心的動力。

▲王馨怡為拜登抽到權杖二。（圖／王馨怡提供）

王馨怡誇讚拜登「代表超乎尋常的膽識和創造力」，現在正是採取令人耳目一新的大膽創意行動，要忘掉迂迴的手腕和老舊陳腐的做法，只要放手去做，結果一定非常驚異。

接下來她為川普抽到一張「權杖三」，牌面看起來是一個人站在懸崖邊，遙望大海彼端的山嶺，「若欲望眼，必得登高」，代表川普最好眼光要長遠，不要隨一時的熱潮起舞，要退後一步、反覆思考，看看當前的情境。

▲王馨怡為川普抽到權杖三。（圖／王馨怡提供）

王馨怡透露，這張牌可能是一種預兆，或是未來的直覺，「川普是完全知道自己在做什麼，他的勇氣或是不是那麼渾然天成，是有憑有據，讓地平線的船，載著你遠航進未知的海域。」

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple:https://apple.co/3ibJl8F

Spotify:https://spoti.fi/34aNBAj