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駐日美軍新增F-35B中隊！先進戰機部署印太地區

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▲▼美軍F-35B。（圖／路透社）

▲美軍F-35B戰機。（圖／路透社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電

美國軍方23日宣布，駐紮在日本岩國（Iwakuni）基地的陸戰隊第12航空大隊新增一支F-35B戰鬥機中隊。此為美軍陸戰隊在印太區域的第2支F-35B中隊。

美軍陸戰隊新聞稿宣布，繼2017年陸戰隊第12航空大隊（Marine Aircraft Group 12）接收首批前進部署的F-35B戰鬥機，編入陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊之後，10月16日起成立第2支F-35B戰鬥機中隊。

新成立的中隊由「陸戰隊第242全天候戰鬥機攻擊中隊」（Marine All Weather Fighter Attack Squadron 242）改名，成為「陸戰隊第242戰鬥機攻擊中隊」（Marine Fighter Attack Squadron 242）。

這個中隊改名之後，陸續將原有的F/A-18大黃蜂戰鬥機，更換為新一代的F-35B閃電II式戰鬥機。陸戰隊第12航空大隊現在是美軍唯一在海外擁有兩支F-35B戰機中隊的單位。

新聞稿指出，F-35戰鬥機為陸戰隊未來戰術飛機的代表機型，終將取代各單位現役的AV-8B獵鷹式攻擊機（AV-8B Harrier）、F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機（F/A-18 Hornet）、EA-6B潛巡者攻擊機（EA-6B Prowler）。

F-35B具備短場垂直起降能力，使用先進技術將陸戰隊現有的獵鷹式、黃蜂式戰機的任務功能整合，擁有其他機型沒有的全新性能。

陸戰隊第一航空聯隊（1st Marine Aircraft Wing）指揮官麥克菲力普斯（Chris McPhillips）表示：「F-35B使我們擁有宰制海空的戰力，無論何處都沒有對手。F-35B駐紮日本並非偶然，比世界其他地區更快速部署，證明我們對日本與區域的承諾。」

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