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蓬佩奧訪台必觸北京底線　宋興洲：美國不會打破一中原則

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▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲中美角力加劇，台灣處境未必朝正面方向發展。（圖／路透）

文／中評社

美國國務卿蓬佩奧預計25日至30日赴南亞訪問，外傳其有可能順道訪台，製造「十月驚奇」。東海大學政治系教授宋興洲向中評社表示，蓬佩奧身為美國外長，毫無理由出訪與美不具邦交關係的台灣，倘若來台，必觸及北京一中原則紅線、掀起波瀾，研判川普選前避免節外生枝，不會打破一中原則，國務卿訪台機率低。

宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治學系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員，研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。

美國務卿蓬佩奧計劃於10月25至30日期間，先後到訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫、印尼等南亞國家，希望藉此鞏固美國與盟國的夥伴關係，並公開對外強調，美國尋求與其他民主力量結盟，以遏制中國大陸在印太地區的擴張。外界並關注，蓬佩奧或將藉機旋風訪台，跟北京針鋒相對，強化反中形象，製造有利川普選情的「十月驚奇」。

分析蓬佩奧旋風訪台的可能性，宋興洲表示，邏輯上不太可能，但川普畢竟是非典型政治人物，如果川普真的足夠瘋狂，確實機會仍然存在，不過，此舉台灣也沒有開心的理由，因為一旦發生美國外長訪台，必然違反中國大陸的一中紅線，台海震盪風險急遽拉升，後果堪憂。

▲▼東海大學政治系教授宋興洲。（圖／翻攝中評社）

▲東海大學政治系教授宋興洲。（圖／翻攝中評社）

宋興洲解釋，蓬佩奧邏輯上不會訪台，原因是，國務卿等於美國的外交部長，赴外訪問代表該國外交的延伸，外長出訪通常是雙邊有邦交關係，而台灣雖然與美國有形式同盟，但沒有實質建交，因此國務卿訪台毫無正當性與合理性，除非美國真有意與台灣“恢復邦交”關係，否則蓬佩奧根本沒有理由來台訪問。

而現階段美國要與台灣恢復邦交基本上是不可能，宋興洲指出，一旦美國宣布與台灣復交，代表美國打破一中政策，中國大陸必定反彈，或許外界認為，蓬佩奧訪台與美台復交沒有直接關聯，但對北京而言，不可能等閒視之，因為蓬佩奧是美國外交政策的延伸，其若親自來台訪問，背後的政治意涵昭然若揭，大陸不可能置之不理。

此外，川普雖然藉由反中牌獲得選情紅利，但在面對可能觸及北京紅線的行為，仍會收斂，以免弄巧成拙。宋興洲表示，蓬佩奧訪問南亞地區的時間，屆臨美國大選，川普衝刺選情的同時，也要防範節外生枝，假如國務卿真的在訪問過程中旋風來台，所掀波瀾，很容易讓選情出現反作用力，相信此情況是川普不會樂見的，因此蓬佩奧訪台的機率低。

但宋興洲也提到，雖然邏輯上蓬佩奧訪台不容易，可是川普畢竟還是非典型政治人物，為了大選連任，無所不用其極，相當常見，所以，如果川普選情告急，狗急跳牆，且行徑足夠瘋狂的情況下，國務卿踏上台灣土地的可能性就不能完全排除。台灣需要做好可能情境因應，以免陷入台海緊張情勢升溫風險。

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普力拚連任，頻打反中牌。（圖／路透）

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