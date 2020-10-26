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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台灣靠攏美國「像吸大麻」　斗內將軍：很爽、但台海是副作用

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普力拚連任，狂打反中牌。（圖／路透）

文／中評社

退役陸軍少將于北辰25日在高雄出席一場座談指出，退將們最近常被問到如果大陸攻台，台灣可以撐多久？台灣軍事面臨「殼」很大，但「殼」底下實力到底如何的問題。台灣眼皮下戰力看起來很強，但是能打多久、撐多久、到底能不能打仗，最後決定在全民“國防”支持到甚麼程度，如果低，那撐不了多久，如果高，就可撐久一點。　

于北辰也嘆，不管撐多久，戰爭最後都是全面性的毀滅作戰，只要發動戰爭，不會有人倖免於難，不管什麼政黨、什麼顏色。但是藍營只要講戰爭很可怕，常常被綠營貼標籤，所以還是要調整說法，不能再說不能打等言論，避免又被曲解攻擊。

「戰爭狂想～明日過後，2020大選後美中台關鍵攻略研討會」25日在高雄市軍公教勞守護聯盟辦公室舉行，討論美國大選預測、美中關係牽動台灣三邊現有局勢如何因應、兩岸軍事衝突風險等議題。

與會者有中山大學政治學系教授廖達琪、文藻外語大學國際事務系教授顧長永、高雄科技大學食品系副教授蕭玉田、退役陸軍少將于北辰、前國防戰院戰略教官柯耕宇、華夏創意文化交流協會會長許綿延、中華戰略協會研究員張競、前中國國民黨立委黃昭順等人。

▲于北辰嗆「黨」領導

▲「斗內將軍」于北辰。（圖／ETtoday新聞雲）

于北辰，1968年生，陸軍官校59期畢業，歷練陸軍基層職務，少將退伍，轉戰直播圈，被封為「斗內將軍」。曾擔任國民黨黃復興黃國園黨部主委。

于北辰以近年好萊塢電影趨勢來看美中競合關係的變化，他舉2012年的《世界末日》、2016年的《ID4星際重生》、2018年的《環太平洋2》等好萊塢電影作品，華裔影星戲份加重，也看的到中美合作拯救世界，他解讀這仍象徵美國對於中國仍存有美好一面的幻象。

但是從2018年《復仇者聯盟3：無限之戰》之後，于北辰表示，又回復了美國英雄的年代，沒有再看到中美合作對抗外星人、怪獸，取而代之又是帝國主義興起。代表特朗普上任後，好萊塢電影也配合對世界做宣傳及暗示，宣揚美國第一，意謂著，沒有美國什麼事都做不成。

對照現在的台海情勢，于北辰表示，蔡政府所做的事情，就是配合美國上演的復仇者聯盟戲碼來運作，環繞著美國第一、美國最大，完全向美國靠攏。好處呢？暫時獲得選票支持來勝選，並展現強力與中國為敵，但這就像吸大麻一樣，雖很爽，但副作用就是帶來台海兵凶戰危。

他指出，最近短短3個月時間，中共軍機繞台的數量就已經突破前五年的總和。當然，蔡政府對內宣傳這都是中共帶來的威脅，確實，中共沒有一天停止武力攻台的念頭，但台灣需不需要去挑釁、去刺激、真正去對著幹？這是執政者要去思考的部分。

由於台灣年輕人聽到親中友美，就會出現「親共」、「舔共」的負評，于北辰認為，站在軍人立場就是想辦法保家衛國，站在政治立場就要調整，最好就是友美友中的雙友政策，對美國友好是友誼長存的友，對中國是兄友弟恭的友。

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▲▼美國衛生部長阿札爾到台大公衛演講 手扶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾訪台是台美關係升溫的案例之一。（圖／記者屠惠剛攝）

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