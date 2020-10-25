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拍蛋炒飯教學片竟被罵「辱華」　美食作家王剛無奈：只是分享美食

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記者蔡紹堅／綜合報導

四川網紅廚師「美食作家王剛」24日在微博上傳了「揚州炒飯」的烹飪教學影片，沒想到竟被大批網友出征。出征的網友認為，王剛故意選在毛澤東之子毛岸英的生日上傳影片，是故意影射毛岸英在韓戰期間「炒飯」，引起炊煙後被美軍炸死的傳言。

王剛24日在微博上傳揚州炒飯的教學影片，詳細的介紹了揚州炒飯的備料過程，烹飪方式，內容中完全沒涉及政治與意識型態，但卻因為當天是毛澤東的兒子毛岸英的生日，被大批網友留言罵翻。

▼王剛回應網友，表示自己只是單純分享美食。（圖／翻攝微博）

▲▼拍蛋炒飯教學片竟被罵「辱華」　美食作家王剛無奈：只是分享美食。（圖／翻攝微博）

留言的網友認為，王剛故意選在10月24日，也就是毛岸英的生日上傳影片，是在影射毛岸英因為「炒飯」而被美軍炸死的傳言。

傳言指出，毛岸英在韓戰期間拿著北韓政府贈送的雞蛋，在司令部生火炒飯，美軍戰機發現炊煙後，從空中投下凝固汽油彈，將毛岸英炸死。該段傳言流傳甚廣，但卻從未被官方證實過，且另外還有一個「烤蘋果」版本的類似故事，因此可信度存疑。

▼毛澤東與毛岸英。（圖／翻攝微博）

▲▼毛澤東,毛岸英。（圖／翻攝微博）

雖然只是傳言，王剛仍因為該則傳言被罵得很慘，甚至有網友批評他「辱華」。對此，王剛也親自留言回應，他表示，自己只是單純的分享美食，並沒有其他意思，而且也是看了留言之後，才了解到相關情況。

不過，也有很多網友留言聲援王剛，認為王剛只是單純分享美食，出征的網友想像力太過豐富，還有人指出，王剛早在前幾天就於其它平台上傳了揚州炒飯的教學影片，只有微博是24日才上傳的，要是真的有影射的意圖，應該是全都挑在這一天上傳。

▼王剛在影片中認真製作蛋炒飯，完全沒有提到政治相關議題。（圖／翻攝微博）

▲▼拍蛋炒飯教學片竟被罵「辱華」　美食作家王剛無奈：只是分享美食。（圖／翻攝微博）

▲▼拍蛋炒飯教學片竟被罵「辱華」　美食作家王剛無奈：只是分享美食。（圖／翻攝微博）

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