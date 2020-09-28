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羅傑叔叔VS.地獄主廚「炒飯對決」　驚人評價取代口頭禪「HaiYa」

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▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚戈登（Gordon Ramsay）終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

住在英國的大馬網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）黃瑾瑜，因為在YouTube上吐槽BBC美食頻道主持人赫莎（Hersha Patel）的炒飯作法，讓評價炒飯系列在網路上爆紅，之後又在系列影片中，吐槽了英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）在炒飯中加入「辣椒果醬」的作法。在最新的系列影片中，羅傑叔叔對決了脾氣火爆的「地獄主廚」戈登•拉姆齊（Gordon Ramsay），然而戈登的炒飯，竟然讓羅傑叔叔出現了口頭禪「HaiYa！」之外的新評價。

▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲羅傑叔叔一開頭就先吐槽英國廚師讓他失望太多次了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

羅傑叔叔在影片開頭，先在Google搜尋戈登是誰，第一句話就開始吐槽，「HaiYa！怎麼又是英國廚師！羅傑叔叔對這則影片不抱期望，英國廚師（赫莎與奧利佛）讓羅傑叔叔失望太多次了」。

戈登所示範的是印尼式炒飯，第一步介紹給觀眾使用的是隔夜飯。羅傑叔叔評價表示，「OK！OK！第一步是正確的，過關」。

▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲羅傑叔叔吐槽戈登的皮膚，需要用奧利佛的濕飯保濕。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

戈登示範完備料步驟，羅傑叔叔表示，幾乎所有步驟都正確，只好吐槽戈登的皮膚需要保濕，也許可以找奧利佛拿一些濕掉的飯，然後敷在臉上。

戈登接著使用能夠產生鍋氣的中式炒鍋炒飯，而非西方人慣用的平底鍋，陸續把所有的材料炒熟再組合，然後加入印尼辣醬（Sambal又稱參巴醬）與仁當（Rendang又稱巴東）。

▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲羅傑叔叔表示，使用印尼辣醬跟仁當，是一個可以騙白人吃味精的方法。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

羅傑叔叔表示，OK戈登了解他所使用的印尼食材，這才是正確的醬料，不是用辣椒果醬，如果奧利佛去過一趟印尼，吃過印尼辣醬他會非常喜歡，印尼辣醬跟仁當放進炒飯是一個明智的選擇，因為你可以把所有的味精放進醬料裡，這就是如何騙白人吃味精的方法。

羅傑叔叔一如往常替味精發聲，為什麼這麼害怕味精？根本是懦夫！很多人說味精對身體不好，「但羅傑叔叔認為，美食比身體重要」。

▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲羅傑叔叔因為沒有東西可以吐槽，只好吐槽戈登身後的雞。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

戈登到目前為止所示範的步驟，幾乎無從吐槽，羅傑叔叔只好吐槽戈登身後的雞，「這些雞真笨，HaiYa！小雞如果你想要活下去，不要靠近一個正在煮蛋炒飯的廚師，」

▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲羅傑叔叔在評價炒飯中，首度出現FuiYou的驚呼。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

戈登最後將炒飯翻鍋，防止米飯黏在一起的正統作法。讓羅傑叔叔看到之後驚呼，「FuiYou！」。他接著解釋FuiYou是他的另一個俚語，FuiYou跟HaiYa是相反詞，他通常用HaiYa表示失望，FuiYou來表示驚嘆，而且就算你不是亞洲人，也可以使用HaiYa這個詞，完全沒有歧視的問題，HaiYa就像是「詞彙中的味精」一樣，所有的情緒、所有的口味都在裡面。

▼羅傑叔叔強調，HaiYa就像是詞彙中的味精，可以表達所有的情緒。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

▲▼羅傑叔叔（Uncle Roger）與地獄主廚終於在炒飯料理對決了。（圖／翻攝自mrnigelng YouTube）

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