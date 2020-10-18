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辦五星級婚宴！菜色全是「蛋花湯+番茄炒蛋」...新娘氣哭：每桌要2萬

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▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一對新人的婚宴菜色，竟全是蛋料理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸一名女子日前在杭州濱區某五星級酒店舉辦婚宴，為了要招待來自四面八方的親朋好友，他們特定訂了一桌4500元人民幣（約新台幣1.9萬）的菜色，一共花費14萬人民幣（約新台幣60萬），但沒想到當天上的菜竟然只有4道全葷菜，其他的菜色都是蛋炒飯、蛋花湯、番茄炒蛋、涼拌木耳等，讓這名女子氣到睡不著！

▲婚禮吃蛋炒飯。（圖／翻攝自微博）

▲婚禮吃蛋炒飯。（圖／翻攝自微博）

▲上圖為飯店給受害女子的菜單，下圖則為當天婚禮菜色。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，這名女子表示自己非常相信五星級酒店的服務，所以就全權交給他們處理婚宴事宜，但沒想到當婚宴開始上菜時才發現自己被騙了；她氣憤直指，一桌4500元的桌菜，竟然只有個頭很小的波士頓龍蝦、筍干老鴨煲、滷雞和多寶魚這4道葷菜，剩下的菜色都是蔬菜肉片小菜、蛋炒飯、蛋花湯、涼拌木耳和番茄炒蛋等，「放在小地方一桌下來頂多1000元搞定！」

▲新娘想到這件事就氣到睡不著。（圖／翻攝自微博）

▲新娘想到這件事就氣到睡不著。（圖／翻攝自微博）

這名女子說，婚宴結束後自己被親朋好友指指點點，紛紛譏諷她找的五星級酒店的桌菜比別人豆腐菜還糟，根本是被偷工減料，氣的她要去找酒店討個說法。在一系列的交涉中才發現，原來酒店把婚宴包給了某個酒店管理公司，再從中抽成，因此變成酒店抽一點、中介抽一點、酒店管理公司又抽一點，這名女子的婚禮只剩蛋花湯和蛋包飯撐場。

受害女子表示，自己從頭到尾都不知道有第三方的參與，如果早知道的話就不會訂這家酒店了，但酒店卻表示該名女子簽訂合約時就已經知道承包給他人。經過調查後才知道，原來和受害女子簽訂合約的人根本就是酒店管理公司的人，但並沒有如實告知身分就直接蓋上了公司的章。

▲婚禮吃蛋炒飯。（圖／翻攝自微博）

▲受害女子與酒店簽訂的合約。（圖／翻攝自微博）

最後，酒店也坦承他們和這家酒店管理公司的確有長期合作，但出於商業機密所以沒有提前告知受害女士，而酒店和酒店管理公司也願意退還每桌700人民幣的價差和補償10桌桌菜，但仍無法平息受害女子的怒氣。

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