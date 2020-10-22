女戴口罩闖紅燈遭攔查　報假個資警信了！她收4000元紅單傻眼

記者許宥孺／高雄報導

台南市一名黃姓女子日前接獲一張交通罰單，舉發內容為她在高雄闖紅燈，不過她表示，當時並沒有車，也沒有開車到高雄，因此向開單的楠梓分局申訴。警方調閱當時畫面，發現當時違規車主戴著口罩，順口報出一組身分證字號，經比對小電腦資料認為五官神似便開出紅單，不過再次比對違規女駕駛和黃姓女子臉書照片，發現違規者確實不是黃姓女子，將撤銷罰單。

▲台南黃姓女子收到4000元紅單後傻眼。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，加昌派出所員警於4月21日在後昌路和加宏路口盤查到一輛闖紅燈的白色自小客車，員警將該輛車子攔下，當時正是防疫期間，車上的女駕駛戴著口罩，順口報出一組身分證字號，員警比對值勤小電腦後認為五官神似，不疑有他，便對違規女駕駛所提供的資料逕行告發。

▲違規女駕駛戴口罩闖紅燈遭警方攔查，她當下報出假個資。（圖／記者許宥孺翻攝）

但沒想到，台南的黃姓女子在半年後收到交通裁決書，上頭載明追繳4000元罰鍰，讓她超傻眼，變向開單的楠梓分局申訴，表明自己當時沒有開車，也沒有汽車。警方調閱當時密錄器，並仔細比對黃姓女子的臉書照片，發現肇事的女駕駛和黃姓女子長相神似，但違規者確實不是黃姓女子。

警方表示，當時闖紅燈的女駕駛疑似報假資料給警方登記，可能有觸犯刑法使公務員登載不實的嫌疑，將通知黃小姐以及該自小客車車主前來進行指認，釐清當時駕駛人的身分；另楠梓分局也將協助黃小姐進行後續罰單撤銷事宜。

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