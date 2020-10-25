房間有小孩哭聲！女大生怕爆找陪宿…男睡4天忍不住「下場慘了」

▲女大生宿舍房內傳來孩童哭聲，因此找來謝男陪宿，不料卻引狼入室。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名女大生小美（化名）在外承租宿舍，但卻時常聽聞房內傳來詭異「孩童哭聲」，心生畏懼下找來同校的謝姓男大生分床同宿，雙方還約定好不得有逾矩行為，怎料2人共處一室睡了4天後，謝男還是忍不住，趁隙將手伸入小美內褲中撫摸，因此遭一狀告上法院。

判決書指出，小美與謝男為大學同學，且同樣承租校外一處男女混住宿舍，但小美向謝男表示，自己房內經常傳來莫名的「孩童哭聲」，擔心可能有小鬼作祟，不敢自己一個人睡，因此便邀謝男到她房內同宿。

108年12月5日，謝男應約搬床墊前往小美房間，2人雖同處一室，但分床而眠，小美還與謝男約法三章，要求他不得有逾矩行為，2人一同睡了數天後相安無事；但血氣方剛的謝男見到身材姣好的小美夜夜睡在身旁，到了第4天還是忍不住，趁著小美下午因身體不適躺在床上休息之際，悄悄將手伸入她內褲中撫摸。小美睡到一半察覺遭到侵犯，當即清醒並喝斥「你再一次你就死定了！」謝男也因此嚇得急忙收手，但仍遭小美提告性騷。

橋頭地院審酌，謝男因違反性騷擾防治法，經檢察官提起公訴，惟該罪為告訴乃論，謝男在一審辯論終結前與小美調解成立，因此小美撤回告訴，最判處謝男公訴不受理。