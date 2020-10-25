帶電玩少女4天到處玩　保全男略誘罪函送「不知嚴重性」

▲載走少女的南姓男網友，供稱帶許姓少女四處玩，不知事情嚴重性。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中15歲高一許姓少女上學時，遭網友29歲南姓男子騎機車載走後失聯3日，家屬報案，警方25日在男子台南租屋處找到2人帶回。南男十分配合警方，告知是少女要求下才帶她出去玩，「不知事情嚴重性！」檢察官指示下，警方25日將南男依略誘罪函送，下午將會同社工完成少女筆錄。

在南投念高中一年級的許姓少女，10月21日早上沒搭校車上學，卻與在台南做保全，線上遊戲中認識的南姓男網友騎機車載走，手機關機，音訊全無。家長報警提告，也泣訴哀求男子「把女兒還給我！」

▲許姓少女父母與妹妹提早到派出所等候她回來。（圖／記者李忠憲攝）

警方原掌握2人身影在南投，由於少女失蹤後手機就關機，23日掌握南男的手機號碼，經定位發現人在台南，確定南男的租屋地點後，立即通報台南警方協助找人。永康警分局隔日下午1點多，在南男租屋處外埋伏發現他行蹤後，立刻上前要求他開門，發現許少就躺在床上蓋棉被，確認人平安無事後，由台中警方帶回，於晚間6點半左右抵達派出所。

▲▼許姓少女母親擁抱平安歸來的女兒。（圖／記者李忠憲攝）

提早到場的許姓少女父母及妹妹，看到她毫髮無傷，十分開心，母親更一度擁抱她落淚，不能言語。由於少女十分疲累，情緒不穩定，警方讓父母先將她帶回，預計今天下午派女警會同社工，前往她家製作筆錄。南男被帶進派出所，面對媒體提問「知不知道她未成年」等，仍不發一語。

據了解，南男昨晚就完成筆錄，十分配合警方，他供稱，因為許姓少女說跟父母吵架後，父母都不理她想離家，他確認少女「有跟父母說」才北上將她帶走。這4天就帶著她到處玩，希望讓她心情好一點，但不知道事情的嚴重性。

警方經請示檢察官，今天中午左右接獲通知後，讓南男先離開，依略誘罪函送法辦，下午將派女警會同社工前往許少家中製作筆錄。若許家父母打算另外提告，警方也會依法處理。

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