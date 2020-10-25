台南女騎士遭「攔腰輾過斷2截」慘死…同事目擊嚇壞！肇事司機下場曝

▲▼中山高麻豆交流道匝道車禍，蔡姓女騎士遭大貨車右前輪攔腰輾過，當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者戴若涵／台南報導

台南市麻豆區2019年間發生一起死亡車禍！一名36歲蔡姓女騎士沿176線公路行駛，行經麻豆交流道南下閘道口時，與右轉的大貨車發生碰撞，人當場遭攔腰輾過「斷成兩截」慘死，事發時蔡女同事就在附近，目睹全程嚇得放聲尖叫。事後肇事司機被依過失致人死罪判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，楊姓駕駛2019年9月18日傍晚5時33分許，開著營業用大貨車沿台南市麻豆區176線公路外側快車道由西向東方向直行，準備右轉進入交流道南下閘道時，不慎與正沿著176線公路行駛蔡女發生碰撞，導致蔡女當場人、車倒地，車輪還輾過蔡女，造成對方身軀截斷併內臟外露死亡。

據了解，當時是下班時間，蔡女與女同事一前一後騎車離開公司，不料，卻遭逢禍事，女同事目睹全程嚇得放聲尖叫，悲痛情緒難以平復；楊男則供稱，他當時從後照鏡並無發現機車蹤影，是直到聽見奇怪的碰撞聲，這才剎車查看，沒想到竟是撞到人了。

台南地方法院勘驗各項事證後認為，楊男因一時疏失害騎士喪命，雖然已坦承犯行，但尚未與被害人家屬達成和解，最後依過失致人於死罪將楊男判刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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