開朋友新車撞進公園...輪胎直接噴飛！今年才剛買　維修費破30萬

▲鄭男開著向友人借來的新車，疑失控打滑撞衝撞文心森林公園鐵柵門。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中一名鄭姓男子25日早上7時許，開著向友人借來的、今年才剛買的HYUNDAI現代轎車新車，載2名友人返家，途中行經南屯區文心路、向上路口時，疑車輛失控打滑，衝上一旁人行道，接著直直衝撞文心森林公園內的鐵柵門，鐵門當場凹陷倒塌，轎車車頭毀損嚴重、輪胎噴飛，車輛維修費粗估至少破30萬元。

台中第四警分局表示，鄭姓男子（28歲）25日上午7時許，駕駛自小客沿向上路左轉文心路、往向上南路方向行駛時，自撞文心森林公園鐵柵門，警方到場處理，鄭男辯稱是轉彎時，車輛突失控打滑才釀禍。車內尚有1男1女乘客，均未受傷，駕駛鄭男左手挫傷，自行就醫。

警方對鄭男實施酒測，發現其並無酒駕情形，至於詳細肇事原因還須進一步調查釐清，全案將通知市府相關單位，依規定向鄭求償。

據悉，鄭男駕駛的車輛是向友人借的，且該車友人今年才購入，未料鄭男今天載著2名友人返家時竟發生意外，直接衝撞文心森林公園內的鐵柵門，衝擊力道強烈，鐵門因此凹陷倒塌，而才剛買的新車同樣受創嚴重，車頭毀損、左前輪胎噴飛，左側車身也有多處傷痕。

台中蘇姓車商表示，從事故照片研判，至少有輪胎、傳動軸噴飛等損失，其他部位也有受損情形，粗估維修費至少得花30萬元，若有傷到變速箱跟引擎，則可能超過45萬元。

▲▼ 公園鐵柵門遭撞凹陷倒塌，轎車輪胎噴飛車損嚴重。

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