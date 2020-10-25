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子弒母、母殺女！　台南接連發生疑似病患殺死直系親屬

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記者林悅／台南報導

台南佳里區10月23日凌晨發生1名疑有思覺失調症的李姓兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親，25日下午疑患身心疾病的蔡姓女子，疑不堪長期病痛心萌短見，竟持菜刀砍死女兒，究竟是單純家庭問題，還是我國精神衛生醫療有問題，才接連發生這2起人倫悲劇，值得政府有關單位重視。

▲台南市安南區發生一起母殺女兇殺命案，蔡姓女子疑因久病厭世，想帶女兒一起走，情緒失控持菜刀砍殺李姓女兒身亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區安和路四段發生一起母殺女兇殺命案，蔡姓女子疑因久病厭世，想帶女兒一起走，失控持菜刀砍殺女兒身亡。（記者林悅翻攝）

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23日凌晨疑患有思覺失調症的30歲李姓男子，因與陳姓男親發生口角與爭執，竟憤而持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等8種器械攻擊母親，致其母之頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地，經送醫傷重不治身亡。李男被警方逮捕依殺人等罪移送法辦，檢察官聲押後法院裁定羈押。

25日下午4時許，台南市警三分局接獲李姓男子報案，稱其妻蔡女在家中留下紙條疑心萌短見請警方協尋，警方立即啟動調查緊急協尋，由警員陳祥慶、林櫻蓉調閱週邊監視器後，發現其妻子及女兒均未出門，警方便立刻聯繫李男一同返回住處，並於下午4時50分許，在住處3樓尋獲李妻及倒臥一旁的女兒。

▲台南市安南區發生一起母殺女兇殺命案，蔡姓女子疑因久病厭世，想帶女兒一起走，情緒失控持菜刀砍殺李姓女兒身亡。（圖／記者林悅翻攝）

李妻現場持菜刀抵住自己脖子，神情恍惚且自言自語，經警方奪刀後控制李妻，並通報119將李妻及其女兒送醫急救，李女傷重不治身亡。經警詢問李妻後坦承犯案。經初步調查，李妻疑因無法忍受長期身體病痛，且不捨女兒久病纏身，竟心生悲意，方鑄成大錯。

據了解，李妻及女兒均疑有身心疾病，均有就醫看診，是否因生理病痛，久病造成心理疾病，進而影響當事人認知及行為，而作出異於常人的判斷，造成難以挽回的憾事，實不得而知。

▲台南市安南區25日發生一起兇殺案。（圖／記者林悅翻攝）

惟台南市接連發生2起弒親命案，受害不僅是當事人家庭，也造成鄰居震驚不安恐懼，雖然衛生單位一直呼籲不要將有身心疾患的人「貼標籤」，患者在接受妥善醫療，是可以康復或穩定病情，是可以融入社區生活或正常工作，民眾應關懷接納他們，但如何確保患者有就醫治療，或遵從醫囑妥善接受治療，這是目前精神衛生醫療難以落實的部分。

只要這個問題一直存在，精神疾病患者就難以不被「貼標籤」、被醜化！社會大眾對精神疾病患者不安、害怕、恐懼，就會一日存在！有待政府相關單位重視，謀求解決之道！以避免憾事不斷發生！

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