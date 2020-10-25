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台南仁壽宮捐贈消防救災裝備　黃偉哲感謝造福人群慈善義舉

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▲台南市消防局在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局25日上午11時40分，在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀，感謝仁壽宮造福人群的慈善義舉。

▲台南市消防局在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於消防救災勤務之急迫性，與維護大台南地區之居民生命、財產安全，歸仁仁壽宮特捐消防局空氣呼吸器氣瓶背架各25組及1批救災裝備器材包括有正壓排煙機、救助頭盔、照明燈、及防毒面罩等，總價值新台幣約180萬元，提供給消防局外勤人員救災使用，強化災害搶救之效能，保障消防人員救災安全，亦確保市民生命、身體、財產安全。

▲台南市消防局在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁仁壽宮，供奉主神為保生大帝，據《台灣府志記》載，該宮創建於明鄭時期，宮內主祀保生大帝至今已三百餘年，靈驗異常，地方人士多獲帝佑，充分結合社區與宗教力量，為引領善良社會風氣的標竿，於挹注地方建設發展、助學興學及社會救濟等諸多公共事務，亦投入甚深，且廣受好評，先前亦捐贈過「保生大帝1號」救護車給歸仁分隊，有效提升歸仁地區危急傷病患到院前急救成功率，讓民眾生命安全獲得更多保障。

▲台南市消防局在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，從2020年起編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化等項目，都是為了保障消防人員的救災安全，以利做為未來制定災害搶救方針的改進參考，以保障大台南市民的生命財產安全。

▲台南市消防局在歸仁仁壽宮舉辦捐贈儀式，台南市長黃偉哲特別到場見證此儀式，並頒感謝獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局副局長梁全順表示，歸仁仁壽宮為地方之公益付出不計其數，先前也曾經捐贈救護車給歸仁分隊執行緊急救護使用，今聞消防局在救災裝備上有缺乏，隨即捐贈空呼吸器氣瓶背架及救災裝備器材1批，包括排煙機、照明燈和救助頭盔等，在災難搶救上亦提供不少幫助，此舉之善行足為社會公益之典範，面對需求消防局仍以開放態度歡迎各界提供，一同建立安全之消防救災環境。

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