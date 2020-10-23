林口洗車場老闆臟器外露亡！他神明前猛砍10分鐘…喊：欠我上億元

記者陳以昇、陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市林口區23日上午7時許發生一起凶殺案！一名56歲洪姓洗車場老闆疑似因債務糾紛，遭55歲蘇姓男子持利器猛砍，當場臟器外露，陳屍一處宮廟。事後蘇男已自行前往林口分駐所投案。至於整起事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼新北林口某洗車場老闆23日遭砍死亡，兇手犯案後1小時投案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

蘇男上午8時許騎著機車前往林口派出所投案，他向警方表示，自己上午7時許在林口區一間私人宮廟殺了人，並將作案刀具交予警方查扣。警方獲報後，隨即趕赴現場查看，一到現場果然看見死者56歲洪男倒臥地上，隨即通報救護車到場救援，但蘇男因頸部、腹部多處致命刀傷已明顯死亡，警方隨即封鎖現場蒐證調查。

宮廟現場桌椅傾倒，地上還留有大灘血跡及打鬥後留下的破碎茶壺。警方初步了解，蘇嫌與洪男為朋友關係，近期因債務關係2人發生爭執，蘇男於23日清晨6時45分許開車至洪男位於林口區的私人宮廟處，2人碰面後再度發生爭執，蘇男一怒一下拿出預藏的刀具砍殺洪男，作案過程約10分鐘，犯後隨即駕車返家，蘇嫌大概心知法網難逃，一小時後騎車至派出所投案。

另外，蘇男自稱，洪男欠債上億元，警方目前積極調閱監視器中，釐清犯嫌作案動機與有無共犯，後續將依殺人罪嫌依送新北地檢署偵辦。

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