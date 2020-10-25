騎車遭工地圍籬砸中…男大生「撞電桿彈飛」躺地掙扎亡！承包商下場曝

▲▼工地圍籬突倒砸中機車，男大生撞電桿痛苦掙扎送醫途中身亡。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市鳳山區2018年8月間發生一起死亡車禍！一名21歲簡姓男大生騎車行經文龍東路，卻遭到突然倒下的圍籬砸中機車，造成機車失控撞上電線桿，他當場彈飛重摔落地，人一度在地上痛苦掙扎，經送醫搶救宣告不治。黃姓承包商日前被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

回顧事發經過，21歲的簡姓男大生2018年8月20日上午8時12分許準備上班，正當他騎機車沿著文龍東路西向東行駛，經過路旁一處工地時，突然遭工地圍籬砸中機車左側，導致機車失控向右偏移，猛撞上路旁電線桿，人當場彈飛重摔落地，當時他人還有反應，在地上痛苦掙扎。目擊這幕的民眾趕緊報警處理。

判決指出，事發地點當時正在進行下水道抽水工程，事發前2名工人依照承包商的指示，太空包綁在鐵架下，先將地下積水抽到太空包內過濾，在江過濾後的積水往道路上傾倒，過程中因為積水水勢推動緊鄰鐵架的工地圍籬，導致圍籬在上午7時47分時就曾一度晃動，其中一名工人趕緊將圍籬拉回。

但黃姓承包商見狀並沒有指示工人修正抽水、排水方式，導致當天8時12分許，維圍籬二度傾倒，砸中男大生的機車，害男大生顏面、胸部鈍挫傷併出血及多重性外傷，在送醫途中就身亡，急救至當日中午11時45分左右宣告不治，簡父心碎提告。

高雄地方法院勘驗各項事證後認為，黃男身為承包商，應該注意排水時，積水水勢推動會導致工地圍籬向車道傾倒，影響用路人安全，竟然疏未注意，導致悲劇發生，在偵查時又否認犯行，直到法院查看監視器畫面後才坦承犯行，考量他與家屬以20萬元達成協議，9月中旬也已支付10萬元，依照過失致死罪將他判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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