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田邊藥局熱血愛心持續25年不間斷　黃偉哲讚善行義舉足為公益典範

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▲台南市中西區田邊藥局自辦捐血活動25年，市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區田邊藥局自辦捐血活動25年，市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區田邊藥局自籌經費熱血助人活動邁向第25年，24年來共捐了13717袋血，2020年遭逢新冠肺炎疫情影響，蘇家父子等人討論後，仍堅持讓這有充滿意義與公益的活動延續舉辦，25日的捐血活動吸引大批熱心人士前往捐血，台南市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。

▲台南市中西區田邊藥局自辦捐血活動25年，市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，田邊藥局舉辦捐血活動25年來，堪為熱心公益的典型範例，也是社會公益的里程碑，不僅讓許多市民朋友獲得幫忙，成為其他有心投入公益或捐血的民眾的管道，長期以來更有許多民眾共襄盛舉，挽起袖子捐出熱血，感謝捐血中心長期的支持與協助，讓公義得以昭顯，證明台南是座有愛與溫暖的城市。

▲台南市中西區田邊藥局自辦捐血活動25年，市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇峰增藥師表示，多年來都是自費籌辦捐血活動，今年因藥局的營收較緩，原欲考慮停辦，然而見到疫情影響血庫的存量，顧念到需要熱血救命的民眾，決意持續舉辦，讓生病或手術的民眾不愁無血可用。

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▲台南市中西區田邊藥局自辦捐血活動25年，市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

田邊藥局的捐血活動最初係因蘇峰增藥師，為紀念因病過往的母親，感嘆人生漫長，若患病吃藥無數，卻不及有一身健康的血液，決定利用結餘的喪葬費辦捐血活動，25年來成為藥局每年例行的公益行動，四分之一個世紀的善行讓捐血中心人員，與固定前往捐血的熱血人士也都成為老朋友。

▲台南市中西區田邊藥局自辦捐血活動25年，市長黃偉哲親自至藥局問候蘇峰增與蘇峻德父子，對其善行不輟表達肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年捐血活動同樣在藥局前舉行，凡捐血250CC送全聯禮券200元、活血痠痛貼布1包；捐500CC送全聯禮券300元、痠痛貼布1包及藥局折價券100元（均數量有限，送完為止），因上午捐血人潮較多，熱心的捐血人亦可下午前往挽袖助人，以免久候。

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