感謝有你守護台南環境　環保局表揚績優清潔隊員

▲台南市環保局舉辦「2020年績優隊員表揚暨創意趣味競賽」，感謝清潔隊員，竭心盡力維護環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝全市2千名清潔隊員不論刮風下雨，日復一日，年復一年的辛勞付出，台南市環保局25日清潔隊員節，舉辦「2020年績優隊員表揚暨創意趣味競賽」，環保署長張子敬、台南市長黃偉哲等都到場致意，謝謝清潔隊員站在第一線，竭心盡力維護環境，讓大家享有乾淨整潔的生活環境。

環保局2020年評選出38名績優清潔隊員，其中白河區蘇國鐘、鹽水區丁博裕、安南區蕭明賢、新營區吳新坤、東區蔡國安、佳里區鄭豐隆、永康區鄭鮡宗等7人更榮獲環保署模範清潔人員。大家滿心歡喜地接受署長張子敬、市長黃偉哲頒獎表揚。永康區長張睿民、市議員林燕祝、李鎮國、林易瑩、楊中成等都親自到場，向默默付出的清潔隊員致意。

市長黃偉哲感謝清潔隊員為城市環境整潔的付出與努力，是美好環境的大英雄。上任以來將清潔獎金由6千元提高到8千元，以期能稍稍彌補大家的辛勞。他強調，少數市民對清潔隊員惡言相向，這是無法接受的，必要時要設法追究責任，城市整潔不能只靠清潔隊員，請每位市民都能愛護環境，讓台南市環境更美好。

環保署長張子敬指出，有教師節、有消防節等各式節日，也要有清潔隊員節，讓社會認識、肯定清潔隊員的奉獻。社會認為醫護人員很重要，潔清隊員維護環境噴藥、消毒，一樣很重要。清潔隊員多半害羞，工作時也少主動與鄰里民眾互動，以後將推動禮貌運動，促使清潔隊員主動與民眾互動，讓更多人認識，肯定。

環保局長謝世傑指出，清潔隊員耐操、好擋、拼第一，國慶焰火盛會後迅速恢復環境，沒給臺南市漏氣，謝謝大家長期以來從清晨到深夜的付出與辛勞，每個人都是績優清潔人員。

同時榮獲環保局績優清潔隊員、環保署模範清潔人員的蕭明賢，雙料得獎的興奮與喜悅全堆在臉上。他在25、6歲時進入安南區清潔隊服務，在這個工作崗位一待40年。

蕭明賢表示，自己的工作信念是，既然吃了這個頭路，就得好好做事，以前沒有垃圾不落地，凌晨2時上工收垃圾，一收到中午是常有的事，吃苦當吃補。蕭明賢自豪的說「我工作認真，每年考績都是甲等喔！」，還曾獲選為模範勞工。

獲肯定的清潔隊員，都是認真、負責。鹽水區的丁博裕，執行夜間垃圾清運作業時態度親切，經常主動幫老弱婦孺丟垃圾包，獲得民眾稱許。他說，清潔隊員的工作就要維護環境，自己無愧於心，民眾的肯定是最大的回饋。

今年清潔隊員節除表揚大會外，特別加入創意進場、趣味競賽項目等。各區隊創意進場輸人不輸陣，花樣百出，從西洋萬聖節的鬼模鬼樣、內山姑娘要出嫁、舞龍舞獅，或是妝扮成各區農特產進場，讓人看見清潔隊員的多才多藝。

在這個清潔隊員專屬的節日，環保局局長謝世傑也率各主管熱舞娛樂大家，主管們放下平日的嚴肅，羞澀地扭腰擺臀，一下子拉近與基層員工的距離。趣味競賽安排各區隊玩「活力椅子操」、「支援環保前線」、「轉圈滾輪動快快走」、「尋找勇敢清潔隊員」、等遊戲，讓大家重拾童心，也舒展了筋骨。趣味競賽中有的隊員不一定跟得上口令或配合得上隊友的動作，手忙腳亂的模樣，引來陣陣爆笑，就連當事人自己也忍不住笑了出來。大家在歡樂氣氛中，開心度過了屬於自己的節日。

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